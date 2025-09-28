https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/fethiyede-ormanlik-alana-dusen-yamac-parasutu-yapan-4-kisiye-ulasildi-1099739777.html

Fethiye'de ormanlık alana düşen yamaç paraşütü yapan 4 kişiye ulaşıldı

Fethiye Ölüdeniz'de 2 yamaç paraşütü pilotu ve yolcuları ormanlık alana düştü. 3 saatlik arama sonucu 4 kişi kurtarıldı. 28.09.2025

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla uçuş yaptı.Bir süre gökyüzünde süzülen 2 paraşüt henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.Pilotların ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.Yaklaşık 3 saatlik operasyonla 4 kişi kurtarıldı.

