Fethiye'de ormanlık alana düşen yamaç paraşütü yapan 4 kişiye ulaşıldı
Fethiye Ölüdeniz'de 2 yamaç paraşütü pilotu ve yolcuları ormanlık alana düştü. 3 saatlik arama sonucu 4 kişi kurtarıldı. 28.09.2025, Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla uçuş yaptı.Bir süre gökyüzünde süzülen 2 paraşüt henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.Pilotların ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.Yaklaşık 3 saatlik operasyonla 4 kişi kurtarıldı.
19:55 28.09.2025 (güncellendi: 19:56 28.09.2025)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla uçuş yaptı.
Bir süre gökyüzünde süzülen 2 paraşüt henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştü.
Pilotların ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik operasyonla 4 kişi kurtarıldı.