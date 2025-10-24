https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/euroleaguede-turk-derbisi-fenerbahce-beko-anadolu-efesi-79-69-maglup-etti-1100466654.html
EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 79-69 mağlup etti
EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 79-69 mağlup etti
Sputnik Türkiye
EuroLeague 2025-26 sezonu altıncı hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’e konuk oldu. Çekişmeli geçen maçı sarı-lacivertli ekip 79-69’luk skorla kazandı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T23:34+0300
2025-10-24T23:34+0300
2025-10-24T23:34+0300
spor
anadolu
fenerbahçe beko
euroleague
türkiye
avrupa
basket
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100466480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8830e5f0388b038c206d8252d9978566.jpg
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'le Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.Maça Mikael Jantunen, Talen Horton-Tucker, Devon Hall, Tarık Biberovic ve Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-18 geride kapattı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren takım, soyunma odasına 44-43 önde girdi. Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle 58-58 eşitlikle tamamlandı. Son çeyreğe 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Wilbekin’in üçlükleriyle farkı korudu ve maçı 10 sayı farkla 79-69 kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/fenerbahce-stuttgart-macinin-ardindan-kavga-cikti-alman-kulubunden-irkcilik-aciklamasi-1100464709.html
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100466480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cb57f1f3911c437552fd43744cfb7ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anadolu, fenerbahçe beko, euroleague, türkiye, avrupa, basket, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
anadolu, fenerbahçe beko, euroleague, türkiye, avrupa, basket, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
EuroLeague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 79-69 mağlup etti
EuroLeague 2025-26 sezonu altıncı hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’e konuk oldu. Çekişmeli geçen maçı sarı-lacivertli ekip 79-69’luk skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin altıncı hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'le Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı.
Maça Mikael Jantunen, Talen Horton-Tucker, Devon Hall, Tarık Biberovic ve Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-18 geride kapattı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren takım, soyunma odasına 44-43 önde girdi. Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle 58-58 eşitlikle tamamlandı.
Son çeyreğe 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Wilbekin’in üçlükleriyle farkı korudu ve maçı 10 sayı farkla 79-69 kazandı.