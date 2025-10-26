https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ekrem-imamoglu-merdan-yanardag-ve-necati-ozkan-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1100491843.html

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama talep edildi

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama talep edildi

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk soruşturması' kapsamında tutuklama talep edildiği bildirildi. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında 'casusluk suçundan başlatılan soruşturma' kapsamında söz konusu isimlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi.

