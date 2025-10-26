Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ekrem-imamoglu-merdan-yanardag-ve-necati-ozkan-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1100491843.html
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama talep edildi
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk soruşturması' kapsamında tutuklama talep edildiği bildirildi. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T22:52+0300
2025-10-26T22:53+0300
türki̇ye
türkiye
ekrem i̇mamoğlu
merdan yanardağ
necati özkan
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında 'casusluk suçundan başlatılan soruşturma' kapsamında söz konusu isimlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tele-1-yayin-yonetmeni-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-1100439141.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ekrem i̇mamoğlu, merdan yanardağ, necati özkan, son dakika
türkiye, ekrem i̇mamoğlu, merdan yanardağ, necati özkan, son dakika

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama talep edildi

22:52 26.10.2025 (güncellendi: 22:53 26.10.2025)
© AAEkrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA
Abone ol
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk soruşturması' kapsamında tutuklama talep edildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında 'casusluk suçundan başlatılan soruşturma' kapsamında söz konusu isimlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.
Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi.
Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Yanardağ'a casusluk soruşturması: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim, 07:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала