Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında adliyede ifade veriyor

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla danışmanı Necati Özkan, 'casusluk' soruşturması... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden saat 10.20’de İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek de ifadeye çağrıldı. İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan, adliyede casusluk suçlaması kapsamında ifade vermeye başladı.

