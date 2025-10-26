Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ekrem-imamoglu-casusluk-sorusturmasi-kapsaminda-adliyede-ifade-veriyor-1100488184.html
Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında adliyede ifade veriyor
Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında adliyede ifade veriyor
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla danışmanı Necati Özkan, 'casusluk' soruşturması... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T17:13+0300
2025-10-26T17:14+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
necati özkan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
chp i̇stanbul i̇l merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094649720_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_217967509d752af4860ed8f67a33bc71.jpg
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden saat 10.20’de İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek de ifadeye çağrıldı. İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan, adliyede casusluk suçlaması kapsamında ifade vermeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tele-1-yayin-yonetmeni-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-1100439141.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094649720_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_11b9f06d2938bdb2ddf4e75d920f4ba2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, necati özkan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, chp i̇stanbul i̇l merkezi
ekrem i̇mamoğlu, necati özkan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, chp i̇stanbul i̇l merkezi

Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında adliyede ifade veriyor

17:13 26.10.2025 (güncellendi: 17:14 26.10.2025)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA
Abone ol
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla danışmanı Necati Özkan, 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulundukları Marmara Cezaevi’nden getirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade veriyor.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden saat 10.20’de İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek de ifadeye çağrıldı. İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan, adliyede casusluk suçlaması kapsamında ifade vermeye başladı.
Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Yanardağ'a casusluk soruşturması: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim, 07:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала