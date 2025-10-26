https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/ekrem-imamoglu-casusluk-sorusturmasi-kapsaminda-adliyede-ifade-veriyor-1100488184.html
Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında adliyede ifade veriyor
Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında adliyede ifade veriyor
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla danışmanı Necati Özkan, 'casusluk' soruşturması...
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden saat 10.20’de İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek de ifadeye çağrıldı. İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan, adliyede casusluk suçlaması kapsamında ifade vermeye başladı.
17:13 26.10.2025 (güncellendi: 17:14 26.10.2025)
Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla danışmanı Necati Özkan, 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulundukları Marmara Cezaevi’nden getirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade veriyor.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden saat 10.20’de İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek de ifadeye çağrıldı. İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan, adliyede casusluk suçlaması kapsamında ifade vermeye başladı.