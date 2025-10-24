Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/erzurumda-deprem-meydana-geldi-afad-buyuklugunu-acikladi-1100439004.html
Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T07:26+0300
2025-10-24T07:26+0300
son depremler
kahramanmaraş
adıyaman
sincik
afad
erzurum
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
AFAD verilerine göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün saat 06:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 km olarak açıklandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.Adıyaman'da depremAFAD, Adıyaman, Sincik merkezli bugün saat 05:04'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/akademisyenler-5-fayi-arastirdi-yuksekova-semdinli-hatti-ciddi-risk-teskil-ediyor-1100382430.html
kahramanmaraş
adıyaman
sincik
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, adıyaman, sincik, afad, erzurum, deprem
kahramanmaraş, adıyaman, sincik, afad, erzurum, deprem

Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

07:26 24.10.2025
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
Abone ol
Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.
AFAD verilerine göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün saat 06:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 km olarak açıklandı.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.

Adıyaman'da deprem

AFAD, Adıyaman, Sincik merkezli bugün saat 05:04'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
SON DEPREMLER
Akademisyenler 5 fayı tek tek inceledi, en yüksek riske sahip ilçeler belli oldu
22 Ekim, 12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала