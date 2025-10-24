https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/erzurumda-deprem-meydana-geldi-afad-buyuklugunu-acikladi-1100439004.html

Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün saat 06:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 km olarak açıklandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.Adıyaman'da depremAFAD, Adıyaman, Sincik merkezli bugün saat 05:04'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

