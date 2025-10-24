https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/erzurumda-deprem-meydana-geldi-afad-buyuklugunu-acikladi-1100439004.html
Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T07:26+0300
2025-10-24T07:26+0300
2025-10-24T07:26+0300
son depremler
kahramanmaraş
adıyaman
sincik
afad
erzurum
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
AFAD verilerine göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün saat 06:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 km olarak açıklandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.Adıyaman'da depremAFAD, Adıyaman, Sincik merkezli bugün saat 05:04'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/akademisyenler-5-fayi-arastirdi-yuksekova-semdinli-hatti-ciddi-risk-teskil-ediyor-1100382430.html
kahramanmaraş
adıyaman
sincik
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, adıyaman, sincik, afad, erzurum, deprem
kahramanmaraş, adıyaman, sincik, afad, erzurum, deprem
Erzurum'da deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.
AFAD verilerine göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde bugün saat 06:07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 km olarak açıklandı.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.
AFAD, Adıyaman, Sincik merkezli bugün saat 05:04'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.