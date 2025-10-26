https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-fesih-kararinin-silahlari-birakma-kararinin-en-kisa-gerceklesmesini-1100489260.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz
18:44 26.10.2025 (güncellendi: 20:28 26.10.2025)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece’de düzenlenen Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının sürecin olumlu ilerlemesine katkı sağlayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeynebiye Camii'nin açılışında konuştu.
PKK'nın çekilme kararına değinen Yılmaz, ''Fesih kararı almış olan terör örgütünün bugün itibariyle bazı açıklamalar yapmış olması, yeni bazı adımlar atıyor olması olumlu yönde değerlendirilen bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu sürecin bu anlayışla devam etmesini diliyoruz. Fesih kararının, silahları bırakma kararının en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz'' dedi.
Yılmaz, ''Süreç uzadıkça dezenformasyonlar, provokasyonlar artacaktır. Türkiye'de ve bölgemizde barış, huzur istemeyen güçler bu sürece çomak sokmaya çalışacaklardır. Bu silah bırakma, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz'' açıklamasında bulundu.