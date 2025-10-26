https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/corluda-2-aylik-bebegini-parka-birakip-kacmisti-anne-serbest-birakildi-1100484901.html
Çorlu’da 2 aylık bebeğini parka bırakıp kaçmıştı: Anne serbest bırakıldı
Çorlu’da 2 aylık bebeğini parka bırakıp kaçmıştı: Anne serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 aylık bebeğini bir parka bırakıp uzaklaştığı iddia edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu'da G.K. isimli kadın, 2 aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.’nin kucağına bıraktı.Eşinin gelip bebeği alacağını söyleyen kadın, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen B.İ.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek koruma altına alınırken, polis ekipleri G.K.’yı kısa sürede yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
