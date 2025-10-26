Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/corluda-2-aylik-bebegini-parka-birakip-kacmisti-anne-serbest-birakildi-1100484901.html
Çorlu’da 2 aylık bebeğini parka bırakıp kaçmıştı: Anne serbest bırakıldı
Çorlu’da 2 aylık bebeğini parka bırakıp kaçmıştı: Anne serbest bırakıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 aylık bebeğini bir parka bırakıp uzaklaştığı iddia edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.10.2025
2025-10-26T14:34+0300
2025-10-26T14:34+0300
Çorlu'da G.K. isimli kadın, 2 aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.’nin kucağına bıraktı.Eşinin gelip bebeği alacağını söyleyen kadın, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen B.İ.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek koruma altına alınırken, polis ekipleri G.K.’yı kısa sürede yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu'da 2 aylık bebeğini parka bırakıp kaçmıştı: Anne serbest bırakıldı

14:34 26.10.2025
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 aylık bebeğini bir parka bırakıp uzaklaştığı iddia edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu'da G.K. isimli kadın, 2 aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.’nin kucağına bıraktı.
Eşinin gelip bebeği alacağını söyleyen kadın, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Durumdan şüphelenen B.İ.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek koruma altına alınırken, polis ekipleri G.K.’yı kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
