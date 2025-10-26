Asya’nın en genç ülkesi Doğu Timor, ASEAN'a katıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/asyanin-en-genc-ulkesi-dogu-timor-aseana-katildi-1100480761.html
ASEAN liderleri, Kuala Lumpur’daki zirvede Doğu Timor’un üyeliğini oy birliğiyle kabul etti. 1.4 milyon nüfusa sahip Doğu Timor’un lideri Gusmao kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.Kararı, 'tarihi bir dönüm noktası' olarak tanımlayan Başbakan Xanana Gusmao, bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyerek “Bu bir hayalin gerçekleşmesi. Genç demokrasimizin ve halkımızın mücadelesinin güçlü bir teyidi” dedi.Portekiz kolonisiden bağımsızlığa, ASEAN’a uzanan yol Bağımsızlık 2002’de kazanıldı ve 75 yaşındaki Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta, ülkesinin uzun zamandır ASEAN’da yer alması gerektiğini savunuyordu. Cumhurbaşkanı, entegrasyonun istikrar getireceğini vurguladı ve bölgesel anlaşmazlıklar için “diyalog mekanizmalarına katkı sunabiliriz” dedi.
