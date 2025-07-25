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Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar sürüyor: Savaş uyarısı yapıldı
Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar sürüyor: Savaş uyarısı yapıldı
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Tayland ve Kamboçya askerleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ederken Tayland Başbakan Vekili Wechaichai, Kamboçya ile devam eden sınır... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T10:31+0300
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Tayland ve Kamboçya birlikleri arasındaki çatışmaların sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam ettiği bildirildi. Tayland Ordusu bugünkü açıklamasında, Kamboçya’nın Tayland topraklarının derinliklerindeki sivil hedeflere yönelik Grad çoklu roketatarlarını kullandığını açıkladı. Tayland ordusunun saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechaichai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Komşu olduğumuz için bir uzlaşma bulmaya çalıştık. Durum tırmanırsa savaşa dönüşebilir, ancak şu ana kadar çatışmalarla sınırlı kaldı” ifadesini kullandı.‘Savaş suçu’Kamboçya birliklerinin, başta çok namlulu roketatar sistemleri olmak üzere uzun menzilli topçu silahları kullanarak sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Tayland Kara Kuvvetleri, uygun karşılık verme hakkına sahip olduklarını kaydetti.Açıklamada, uzun menzilli topçu sistemlerden sivil hedeflere yönelik yapılan saldırılar ‘savaş suçu’ olarak nitelendirildi.‘Yüz binden fazla kişi tahliye edildi’Tayland İçişleri Bakanlığı, Kamboçya ile sınırdaki dört ilden 100 binden fazla kişinin tahliye edilerek yaklaşık 300 geçici konaklama merkezine yerleştirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/rusya-natonu-eylemleri-saldiri-hazirliklarina-benziyor-1098129166.html
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asya & pasifik, tayland, kamboçya
asya & pasifik, tayland, kamboçya

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar sürüyor: Savaş uyarısı yapıldı

10:31 25.07.2025 (güncellendi: 10:45 25.07.2025)
© AP Photo / Heng SinithTayland ve Komboçya arasında çatışmalar devam ediyor
Tayland ve Komboçya arasında çatışmalar devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
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Tayland ve Kamboçya askerleri arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ederken Tayland Başbakan Vekili Wechaichai, Kamboçya ile devam eden sınır anlaşmazlığının savaşa dönüşme riski konusunda uyarıda bulundu.
Tayland ve Kamboçya birlikleri arasındaki çatışmaların sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam ettiği bildirildi. Tayland Ordusu bugünkü açıklamasında, Kamboçya’nın Tayland topraklarının derinliklerindeki sivil hedeflere yönelik Grad çoklu roketatarlarını kullandığını açıkladı. Tayland ordusunun saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.
Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechaichai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Komşu olduğumuz için bir uzlaşma bulmaya çalıştık. Durum tırmanırsa savaşa dönüşebilir, ancak şu ana kadar çatışmalarla sınırlı kaldı” ifadesini kullandı.

‘Savaş suçu’

Kamboçya birliklerinin, başta çok namlulu roketatar sistemleri olmak üzere uzun menzilli topçu silahları kullanarak sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Tayland Kara Kuvvetleri, uygun karşılık verme hakkına sahip olduklarını kaydetti.
Açıklamada, uzun menzilli topçu sistemlerden sivil hedeflere yönelik yapılan saldırılar ‘savaş suçu’ olarak nitelendirildi.

‘Yüz binden fazla kişi tahliye edildi’

Tayland İçişleri Bakanlığı, Kamboçya ile sınırdaki dört ilden 100 binden fazla kişinin tahliye edilerek yaklaşık 300 geçici konaklama merkezine yerleştirildiğini bildirdi.
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