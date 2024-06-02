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Yine ABD yine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
Yine ABD yine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
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ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı 02.06.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD'nin Ohio eyaletinde sık sık gerçekleştiği üzere tekrar silahlı saldırı gerçekleşti. Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.
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abd, silahlı saldırı, yaralı, ölüm
abd, silahlı saldırı, yaralı, ölüm

Yine ABD yine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

15:09 02.06.2024
© AP Photo / Reed HoffmannABD’de Super Bowl kutlamaları sırasında silahlı saldırı
ABD’de Super Bowl kutlamaları sırasında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Reed Hoffmann
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ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
ABD'nin Ohio eyaletinde sık sık gerçekleştiği üzere tekrar silahlı saldırı gerçekleşti.
Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.
Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.
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