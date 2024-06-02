https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/yine-abd-yine-silahli-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-26-kisi-yaralandi--1084435241.html

Yine ABD yine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

Yine ABD yine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T15:09+0300

2024-06-02T15:09+0300

2024-06-02T15:09+0300

dünya

abd

silahlı saldırı

yaralı

ölüm

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ABD'nin Ohio eyaletinde sık sık gerçekleştiği üzere tekrar silahlı saldırı gerçekleşti. Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/hindistanda-asiri-sicaklarda-33-secim-gorevlisi-hayatini-kaybetti-1084434557.html

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abd, silahlı saldırı, yaralı, ölüm