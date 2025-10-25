https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/von-der-leyenden-rusyaya-baski-cagrisi---1100467972.html

Von der Leyen’den Rusya’ya baskı çağrısı

Von der Leyen’den Rusya’ya baskı çağrısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna krizi ile ilgili müzakereler için Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini söyledi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-25T04:11+0300

2025-10-25T04:11+0300

2025-10-25T04:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_0:41:741:458_1920x0_80_0_0_84b9e5e6f97942867c1584763098ec9e.png

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’ya Ukrayna ile ilgili müzakerelere zorlamak için daha fazla baskı uygulanması çağrısında bulundu. Von der Leyen, koordine edilmiş yaptırımların Rusya üzerinde ateşkese gitmesi yönünde baskı oluşturmak için ‘hayati öneme’ sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Avrupa’nın savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişlettiğini ve tazminat kredisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Von der Leyen, bu kredi seçeneklerinin önümüzdeki dönemde açıklanacağını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, ABD yaptırımlarını Rus-Amerikan ilişkilerini güçlendirmeyen düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Ancak, yeni yaptırımların ülkenin ekonomik sağlığını önemli ölçüde etkilemeyeceğini ve yaptırımların küresel enerji piyasasında önemli değişikliklere yol açmayacağını umduğunu belirtti. Putin ayrıca, kendine saygısı olan hiçbir ülkenin baskı altında karar almadığını ve Rusya'nın da bu saygılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.Moskova, müzakerelere istekli olduğunu defalarca dile getirmişti. Putin, Vladimir Zelenskiy'i Moskova'ya davet etmiş, ancak daha önce Rus liderle görüşme talebinde bulunmasına rağmen Zelenski bu daveti reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/uzman-rusyanin-yaptirimlara-uyumu-batinin-hesaplarini-bozdu-1100467846.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, abd