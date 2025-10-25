Von der Leyen’den Rusya’ya baskı çağrısı

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna krizi ile ilgili müzakereler için Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini söyledi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’ya Ukrayna ile ilgili müzakerelere zorlamak için daha fazla baskı uygulanması çağrısında bulundu. Von der Leyen, koordine edilmiş yaptırımların Rusya üzerinde ateşkese gitmesi yönünde baskı oluşturmak için ‘hayati öneme’ sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Avrupa’nın savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişlettiğini ve tazminat kredisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Von der Leyen, bu kredi seçeneklerinin önümüzdeki dönemde açıklanacağını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, ABD yaptırımlarını Rus-Amerikan ilişkilerini güçlendirmeyen düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Ancak, yeni yaptırımların ülkenin ekonomik sağlığını önemli ölçüde etkilemeyeceğini ve yaptırımların küresel enerji piyasasında önemli değişikliklere yol açmayacağını umduğunu belirtti. Putin ayrıca, kendine saygısı olan hiçbir ülkenin baskı altında karar almadığını ve Rusya'nın da bu saygılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.Moskova, müzakerelere istekli olduğunu defalarca dile getirmişti. Putin, Vladimir Zelenskiy'i Moskova'ya davet etmiş, ancak daha önce Rus liderle görüşme talebinde bulunmasına rağmen Zelenski bu daveti reddetmişti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna krizi ile ilgili müzakereler için Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’ya Ukrayna ile ilgili müzakerelere zorlamak için daha fazla baskı uygulanması çağrısında bulundu.
Von der Leyen, koordine edilmiş yaptırımların Rusya üzerinde ateşkese gitmesi yönünde baskı oluşturmak için ‘hayati öneme’ sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Avrupa’nın savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişlettiğini ve tazminat kredisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Von der Leyen, bu kredi seçeneklerinin önümüzdeki dönemde açıklanacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, ABD yaptırımlarını Rus-Amerikan ilişkilerini güçlendirmeyen düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Ancak, yeni yaptırımların ülkenin ekonomik sağlığını önemli ölçüde etkilemeyeceğini ve yaptırımların küresel enerji piyasasında önemli değişikliklere yol açmayacağını umduğunu belirtti. Putin ayrıca, kendine saygısı olan hiçbir ülkenin baskı altında karar almadığını ve Rusya'nın da bu saygılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
Moskova, müzakerelere istekli olduğunu defalarca dile getirmişti. Putin, Vladimir Zelenskiy'i Moskova'ya davet etmiş, ancak daha önce Rus liderle görüşme talebinde bulunmasına rağmen Zelenski bu daveti reddetmişti.
