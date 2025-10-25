https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/uzman-rusyanin-yaptirimlara-uyumu-batinin-hesaplarini-bozdu-1100467846.html

Uzman: Rusya’nın yaptırımlara uyumu, Batı’nın hesaplarını bozdu

Uzman: Rusya’nın yaptırımlara uyumu, Batı’nın hesaplarını bozdu

Siyaset bilimci Nassar, Washington’un Putin ve Trump arasında bir görüşme olasılığını gündeme getirmesinin, Ukrayna krizinde gerilimi düşürme arayışının bir... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Nassar, Washington’un Putin ve Trump görüşmesinin hala mümkün olabileceğine dair açıklamalarını değerlendirdi. Muhammed Nassar yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çaba gösterdiğini ancak ABD’nin Rusya konusundaki tutumunun hala çelişkili olduğunu vurguladı. Nassar, Washington’un bir yandan Ukrayna güçlerine uzun menzilli füzeler, ‘Tomahawk’lar dahil, tedariklerin askıya alındığını açıkladığını, diğer yandan Moskova’nın Batı’dan güvenlik garantileri alma hakkına dikkat çektiğini ve ardından tekrar Rusya’ya yaptırımlar uyguladığını belirtti. Rus topraklarına olası saldırılar üzerine yapılan tartışmaların taraflar arasındaki çelişkileri daha da derinleştirdiğini ifade eden Nassar, şu anda önceliğin tırmanma düzeyini düşürmek ve müzakerelere geçmek olduğunu altını çizdi. Uzman, bu nedenle ABD’nin, bu dengeyi sağlamak için Putin ile Trump görüşmesinin olasılığını gündeme getirdiğini söyledi. Nassar, Ukrayna tarafının ise süreci uzatmaya çalıştığını, zaman kazanmayı hedeflediğini ve Avrupa’nın hangi tutumu benimseyeceğini gözlemleyerek sonrasında ona göre hareket etmeyi planladığını ifade etti. Uzman son olarak, Rusya’nın Batı yaptırımlarına adaptasyonunun, Amerikalı ve Avrupalı politikacıları durum değerlendirmelerinde hata yaptıklarını kabul etmeye zorladığını belirtti.

