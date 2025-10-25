https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/volodin-rus-varliklarinin-kullanilmasinin-bedelini-sadece-liderler-degil-avrupanin-gelecek-1100471723.html
Volodin: Rus varlıklarının kullanılmasının bedelini sadece liderler değil, Avrupa'nın gelecek nesilleri de ödeyecek
Volodin: Rus varlıklarının kullanılmasının bedelini sadece liderler değil, Avrupa’nın gelecek nesilleri de ödeyecek
Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanmasının bedelini sadece bugünkü liderlerin değil, gelecekteki nesillerin... 25.10.2025
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanma konusunda alacağı kararların sadece bugünkü liderlere değil, gelecekteki nesillere de sorumluluk yükleyeceğini belirtti.Volodin, "Bu tür kararların bedelini sadece bugün onları kabul edenler değil, gelecekteki nesiller de ödeyecek" ifadelerini kullandı.Volodin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının çalınmasına karışan devletlerin, çaldıklarını faiziyle birlikte çok daha büyük meblağlarla geri ödemek zorunda kalacaklarını vurguladı.Perşembe günü, Avrupa Birliği ülkeleri, AB zirvesinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'in ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerisini onaylamamıştı. Zirvenin ardından yayınlanan bildiride, Ukrayna'ya finansal destek sağlama seçeneklerinin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, AB ülkelerinin, Rusya'nın varlıklarının kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri paylaşmaları gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca AB’nin, Rusya'nın egemen varlıklarını kullanması halinde Rusya'daki varlıklarını kaybedecek Batılı şirketlerin açacağı davalara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulamıştı.
