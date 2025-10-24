https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/belcikadan-abye-rus-varliklari-yerine-ongorulebilir-para-bulma-onerisi-1100447376.html

Yaptırım krizi büyüyor: Belçika’dan AB’ye Rus varlıkları yerine ‘öngörülebilir para’ bulma önerisi

Yaptırım krizi büyüyor: Belçika'dan AB'ye Rus varlıkları yerine 'öngörülebilir para' bulma önerisi

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın finansmanı için başka seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini belirtti. 24.10.2025

AB Komisyonu’nun Rus varlıklarına el koyma önerisinin Belçika tarafından engellenmesini değerlendiren Başbakanı Bart de Wever, “daha öngörülebilir para” kullanma çağrısında bulundu.Bart de Wever, “Kısa sürede para kazanmak istiyorsanız her zaman seçenekler var. Bunu daha önce finansal kriz sırasında yaptık. Avrupa para yaratmak istiyorsa yaratabilir. Buna borç denir, ama elbette bu aynı zamanda çok hassas bir konu. Ancak bu tür paranın büyük bir avantajı var. Öngörülebilir olması. Nasıl ve ne zaman çekeceğinizi ve ne zaman geri ödeyeceğinizi biliyorsunuz. Tam olarak kimin sorumlu olduğunu da biliyorsunuz” diyerek şunu kaydetti:Belçika Başbakanı, “Bu tür seçenekler bile müzakere masasında fikir birliği gerektiriyor ve bu da çok sorunlu olabiliyor” diye ekledi.

