Ukrayna ordusu, Belgorod Barajı'na saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu, Belgorod Barajı'na saldırı düzenledi

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırı sonucunda Belgorod Barajı’nın hasar gördüğünü bildirdi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, barajdaki hasarın su taşkınlarına yol açma riski taşıdığını ve bu durumun, Harkov bölgesinden gelen nehir yatağındaki bazı köylerde su baskınına neden olabileceğini belirtti.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucunda Belgorod barajı hasar gördü. Düşmanın barajı bir kez daha vurup yıkmaya çalışabileceği olasılığı bulunuyor. Bu gerçekleşirse, Harkov bölgesinden gelen nehir yatağı ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı yerleşim yerlerimiz sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” ifadelerine yer verdi.Gladkov ayrıca, bölge yetkililerinin su baskını riski bulunan bölgedeki sakinlere, geçici barınma merkezlerine yerleşmeleri önerisinde bulunduğunu kaydetti.

