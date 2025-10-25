Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu, Belgorod Barajı'na saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu, Belgorod Barajı'na saldırı düzenledi
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırı sonucunda Belgorod Barajı'nın hasar gördüğünü bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, barajdaki hasarın su taşkınlarına yol açma riski taşıdığını ve bu durumun, Harkov bölgesinden gelen nehir yatağındaki bazı köylerde su baskınına neden olabileceğini belirtti.Gladkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucunda Belgorod barajı hasar gördü. Düşmanın barajı bir kez daha vurup yıkmaya çalışabileceği olasılığı bulunuyor. Bu gerçekleşirse, Harkov bölgesinden gelen nehir yatağı ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı yerleşim yerlerimiz sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerine yer verdi.Gladkov ayrıca, bölge yetkililerinin su baskını riski bulunan bölgedeki sakinlere, geçici barınma merkezlerine yerleşmeleri önerisinde bulunduğunu kaydetti.
12:53 25.10.2025
© AABelgorod
Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© AA
Abone ol
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırı sonucunda Belgorod Barajı’nın hasar gördüğünü bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, barajdaki hasarın su taşkınlarına yol açma riski taşıdığını ve bu durumun, Harkov bölgesinden gelen nehir yatağındaki bazı köylerde su baskınına neden olabileceğini belirtti.
Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucunda Belgorod barajı hasar gördü. Düşmanın barajı bir kez daha vurup yıkmaya çalışabileceği olasılığı bulunuyor. Bu gerçekleşirse, Harkov bölgesinden gelen nehir yatağı ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı yerleşim yerlerimiz sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” ifadelerine yer verdi.
Gladkov ayrıca, bölge yetkililerinin su baskını riski bulunan bölgedeki sakinlere, geçici barınma merkezlerine yerleşmeleri önerisinde bulunduğunu kaydetti.
Rusya'nın özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu 4 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Dün, 14:50
