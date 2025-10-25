https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/trump-rusyanin-ukraynadaki-catismayi-cozume-kavusturmak-istedigine-inaniyor-1100468883.html
Trump: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istiyor
Trump: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istediğine inandığını söyleyen ABD Başkanı Trump, Rusya'ya karşı uygulamaya koyduğu yeni yaptırımların oldukça sıkı olduğuna inandığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna çatışmasını bitirmek istemediği yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Onun bunu bitirmek istediğini düşünüyorum” dedi.ABD lideri, Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların çok sıkı olduğu konusunda tedirgin olup olmadığı sorusuna da, “Öyle olduğunu düşünmüyorum. (Putin) yaptırımların çok fazla etkisi olmayacağını söylüyor. Haklı olduğunu düşünmüyorum, ama bakacağız” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil ile 34 yan şirketlerini yeni yaptırım listesine dahil etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yaptırımların ülkenin ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmayacağını söylemişti.Trump: Çin’den Rusya konusunda yardım bekliyorumABD lideri, Çin’den Rusya’yla müzakerelerde yardımcı olmasını beklediğini söyledi.“Çin'in Rusya konusunda yardım etmesini isterim” şeklinde konuşan Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve Ukrayna konusunu masaya yatıracağını bildirdi.
Trump: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istiyor
10:05 25.10.2025 (güncellendi: 10:11 25.10.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istediğine inandığını söyleyen ABD Başkanı Trump, Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yeni yaptırımların oldukça sıkı olduğuna inandığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna çatışmasını bitirmek istemediği yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Onun bunu bitirmek istediğini düşünüyorum” dedi.
ABD lideri, Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların çok sıkı olduğu konusunda tedirgin olup olmadığı sorusuna da, “Öyle olduğunu düşünmüyorum. (Putin) yaptırımların çok fazla etkisi olmayacağını söylüyor. Haklı olduğunu düşünmüyorum, ama bakacağız” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil ile 34 yan şirketlerini yeni yaptırım listesine dahil etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yaptırımların ülkenin ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmayacağını söylemişti.
Trump: Çin’den Rusya konusunda yardım bekliyorum
ABD lideri, Çin’den Rusya’yla müzakerelerde yardımcı olmasını beklediğini söyledi.
“Çin'in Rusya konusunda yardım etmesini isterim” şeklinde konuşan Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve Ukrayna konusunu masaya yatıracağını bildirdi.