Trump: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istiyor

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/trump-rusyanin-ukraynadaki-catismayi-cozume-kavusturmak-istedigine-inaniyor-1100468883.html
25.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099796161_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b9a2e78c28d24c2c0611536038a4dff9.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna çatışmasını bitirmek istemediği yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Onun bunu bitirmek istediğini düşünüyorum” dedi.ABD lideri, Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların çok sıkı olduğu konusunda tedirgin olup olmadığı sorusuna da, “Öyle olduğunu düşünmüyorum. (Putin) yaptırımların çok fazla etkisi olmayacağını söylüyor. Haklı olduğunu düşünmüyorum, ama bakacağız” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil ile 34 yan şirketlerini yeni yaptırım listesine dahil etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yaptırımların ülkenin ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmayacağını söylemişti.Trump: Çin’den Rusya konusunda yardım bekliyorumABD lideri, Çin’den Rusya’yla müzakerelerde yardımcı olmasını beklediğini söyledi.“Çin'in Rusya konusunda yardım etmesini isterim” şeklinde konuşan Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve Ukrayna konusunu masaya yatıracağını bildirdi.
10:05 25.10.2025 (güncellendi: 10:11 25.10.2025)
© AA / Yasin ÖztürkDonald Trump
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmak istediğine inandığını söyleyen ABD Başkanı Trump, Rusya'ya karşı uygulamaya koyduğu yeni yaptırımların oldukça sıkı olduğuna inandığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıktığı uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna çatışmasını bitirmek istemediği yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Onun bunu bitirmek istediğini düşünüyorum” dedi.
ABD lideri, Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların çok sıkı olduğu konusunda tedirgin olup olmadığı sorusuna da, “Öyle olduğunu düşünmüyorum. (Putin) yaptırımların çok fazla etkisi olmayacağını söylüyor. Haklı olduğunu düşünmüyorum, ama bakacağız” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil ile 34 yan şirketlerini yeni yaptırım listesine dahil etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yaptırımların ülkenin ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmayacağını söylemişti.

Trump: Çin’den Rusya konusunda yardım bekliyorum

ABD lideri, Çin’den Rusya’yla müzakerelerde yardımcı olmasını beklediğini söyledi.
Çin'in Rusya konusunda yardım etmesini isterim” şeklinde konuşan Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve Ukrayna konusunu masaya yatıracağını bildirdi.
