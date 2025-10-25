Türkiye
Pentagon doğruladı: Personel maaşları Trump'ın 'isimsiz' müttefiki tarafından ödenecek
Pentagon doğruladı: Personel maaşları Trump'ın 'isimsiz' müttefiki tarafından ödenecek
Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın adını açıklamadığı bir müttefikinden sağlanacak 130 milyon dolarlık bağışın, personel maaşlarının ödenmesinde... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump’ın 'ismini açıklamadığı bir müttefikinin' yapacağı 130 milyon dolarlık bağışın, personel maaşlarını ödemede kullanılacağını açıkladı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, açıklamasında, söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının 'maliyetini karşılamak' amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini bildirdi.Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray yetkilileri, ekimin ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6.5 milyar dolar olduğunu doğruladı.
Pentagon doğruladı: Personel maaşları Trump'ın 'isimsiz' müttefiki tarafından ödenecek

DÜNYA
Batı medyası: Trump Jr. hissesine sahip şirket Pentagon sözleşmesini kazandı
04:36
