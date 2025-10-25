https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/pentagon-dogruladi-personel-maaslari-trumpin-isimsiz-muttefiki-tarafindan-odenecek-1100468347.html

Pentagon doğruladı: Personel maaşları Trump'ın 'isimsiz' müttefiki tarafından ödenecek

25.10.2025

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump’ın 'ismini açıklamadığı bir müttefikinin' yapacağı 130 milyon dolarlık bağışın, personel maaşlarını ödemede kullanılacağını açıkladı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, açıklamasında, söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının 'maliyetini karşılamak' amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini bildirdi.Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Beyaz Saray yetkilileri, ekimin ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6.5 milyar dolar olduğunu doğruladı.

