Motorin fiyatları gece yarısı değişti: Akaryakıta tarihi zam geldi
© AABenzin, motorin, LPG
© AA
Abone ol
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış sonrası, akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı yapıldı. Motorin litre fiyatı 3.04 TL yükselirken, benzin ve otogaz fiyatlarında şimdilik değişiklik olmadı. İşte 25 Ekim 2025 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları…
ABD’nin, Rus enerji devleri Rosneft ve LUKOIL’e yönelik yeni yaptırım kararları sonrası petrol fiyatları hızla yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 61 dolardan 65 dolara çıktı.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışlarıyla birleşen bu tablo, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı.
Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 61 dolardan 65 dolara çıktı.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışlarıyla birleşen bu tablo, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı.
Motorine 3 TL zam
25 Ekim 2025 saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 3.04 TL zam geldi.
Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir artış veya indirim yapılmadı.
Bu artışla birlikte, Türkiye genelinde motorin fiyatı ilk kez 55 TL bandını aştı.
Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir artış veya indirim yapılmadı.
Bu artışla birlikte, Türkiye genelinde motorin fiyatı ilk kez 55 TL bandını aştı.
Güncel akaryakıt fiyatları (25 Ekim 2025)
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,18 TL
Motorin: 55,31 TL
LPG: 27,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 52,34 TL
Motorin: 55,44 TL
LPG: 27,71 TL
Ankara
Benzin: 53,17 TL
Motorin: 56,46 TL
LPG: 27,60 TL
İzmir
Benzin: 53,52 TL
Motorin: 56,77 TL
LPG: 27,53 TL
Zammın nedeni: Rusya'ya yaptırımlar ve döviz baskısı
Uzmanlara göre zamların temel nedeni, ABD’nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımları ve küresel arz endişeleri.
Buna ek olarak, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybı ve artan vergi yükü de akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor.
Buna ek olarak, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybı ve artan vergi yükü de akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor.