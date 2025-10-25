https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/motorin-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-akaryakita-tarihi-zam-geldi-1100469497.html

Motorin fiyatları gece yarısı değişti: Akaryakıta tarihi zam geldi

Motorin fiyatları gece yarısı değişti: Akaryakıta tarihi zam geldi

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış sonrası, akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı yapıldı. Motorin litre fiyatı 3.04 TL yükselirken, benzin... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin, Rus enerji devleri Rosneft ve LUKOIL’e yönelik yeni yaptırım kararları sonrası petrol fiyatları hızla yükseldi.Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 61 dolardan 65 dolara çıktı.Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışlarıyla birleşen bu tablo, akaryakıt fiyatlarına rekor zam olarak yansıdı.Motorine 3 TL zam25 Ekim 2025 saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 3.04 TL zam geldi.Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir artış veya indirim yapılmadı.Bu artışla birlikte, Türkiye genelinde motorin fiyatı ilk kez 55 TL bandını aştı.Güncel akaryakıt fiyatları (25 Ekim 2025)İstanbul Anadolu Yakasıİstanbul Avrupa YakasıAnkaraİzmirZammın nedeni: Rusya'ya yaptırımlar ve döviz baskısıUzmanlara göre zamların temel nedeni, ABD’nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımları ve küresel arz endişeleri.Buna ek olarak, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybı ve artan vergi yükü de akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

