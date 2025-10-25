Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Putin: Rusya, bilişim suçlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğine açık
Putin: Rusya, bilişim suçlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğine açık
Rusya lideri Putin, ülkesinin siber suçlarla mücadelede en yakın uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirtti.
2025-10-25T11:56+0300
2025-10-25T11:53+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Siber Suçlara Karşı Sözleşme'nin imza törenine bir mesaj gönderdi. Putin'in mesajını Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan okudu.Sözleşmenin imzalanmasını "tarihi bir olay" olarak nitelendiren Putin, bunun, Rusya'nın 2019 yılında bilgi ve iletişim teknolojilerinin suç amaçlı kullanımına karşı evrensel bir uluslararası anlaşma geliştirme önerisine dünyanın birçok ülkesinin destek vermesi sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.Rusya lideri, karmaşık uluslararası duruma rağmen, BM üyesi ülkelerin diplomatlarının ve kolluk kuvvetlerinin "bu kritik belgenin taslağını" hazırlamak ve üzerinde anlaşmak için güçlerini birleştirebildiği vurguladı.Sözleşmenin, çağımızın küresel zorluklarından biri olan dijital alandaki yasadışı faaliyetlere çözüm getirmeyi amaçladığına dikkat çeken Putin, "Genellikle terör, aşırılıkçı ideolojilerin propagandası, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla yakından bağlantılı olan bu tür suçlar, hem bireylerin hem de ülkelerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor" diyerek şunun altını çizdi:Putin, mesajında, sözleşme çalışmalarına katılan tüm ülke temsilcilerine teşekkür ederek, kendilerine "başarılarının devamını" diledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Rusya Başsavcılığı tarafından geliştirilen ve Birleşmiş Milletler tarafından Aralık 2024'te kabul edilen BM Siber Suçlara Karşı Sözleşme, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de imzalandı. Sözleşmeye halihazırda 65 ülke imza attı.
Putin: Rusya, bilişim suçlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğine açık

25.10.2025
Rusya lideri Putin, ülkesinin siber suçlarla mücadelede en yakın uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Siber Suçlara Karşı Sözleşme’nin imza törenine bir mesaj gönderdi. Putin’in mesajını Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan okudu.
Sözleşmenin imzalanmasını “tarihi bir olay” olarak nitelendiren Putin, bunun, Rusya'nın 2019 yılında bilgi ve iletişim teknolojilerinin suç amaçlı kullanımına karşı evrensel bir uluslararası anlaşma geliştirme önerisine dünyanın birçok ülkesinin destek vermesi sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.
Rusya lideri, karmaşık uluslararası duruma rağmen, BM üyesi ülkelerin diplomatlarının ve kolluk kuvvetlerinin "bu kritik belgenin taslağını" hazırlamak ve üzerinde anlaşmak için güçlerini birleştirebildiği vurguladı.
Sözleşmenin, çağımızın küresel zorluklarından biri olan dijital alandaki yasadışı faaliyetlere çözüm getirmeyi amaçladığına dikkat çeken Putin, “Genellikle terör, aşırılıkçı ideolojilerin propagandası, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla yakından bağlantılı olan bu tür suçlar, hem bireylerin hem de ülkelerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor” diyerek şunun altını çizdi:
Rusya'nın siber suçlarla mücadelede mümkün olan en yakın uluslararası işbirliğine açık olduğunu vurgulamak isterim.
Putin, mesajında, sözleşme çalışmalarına katılan tüm ülke temsilcilerine teşekkür ederek, kendilerine “başarılarının devamını” diledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Rusya Başsavcılığı tarafından geliştirilen ve Birleşmiş Milletler tarafından Aralık 2024'te kabul edilen BM Siber Suçlara Karşı Sözleşme, Vietnam’ın başkenti Hanoi'de imzalandı. Sözleşmeye halihazırda 65 ülke imza attı.
