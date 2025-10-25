https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/rdif-baskani-dmitriyev-ukraynadaki-catismanin-devamini-isteyenlerin-milyarlarca-dolarlik-ekonomik-1100466800.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Ukrayna’daki çatışmanın devamını isteyenlerin milyarlarca dolarlık ekonomik çıkarları söz konusu
RDIF Başkanı Dmitriyev: Ukrayna’daki çatışmanın devamını isteyenlerin milyarlarca dolarlık ekonomik çıkarları söz konusu
Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Ukrayna’daki savaşın sürmesini isteyenlerin, askeri sözleşmeler ve büyük ekonomik çıkarlarla bağlantılı olduğunu ifade etti. 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T00:03+0300
2025-10-25T00:03+0300
2025-10-25T00:18+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rusya
abd
ukrayna
i̇ngiltere
avrupa
joe biden
steve witkoff
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_0:38:705:435_1920x0_80_0_0_5ebcad05480c80273692469eae58e9d1.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’li gazeteci Lara Logan’a verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışmanın devam etmesini isteyen bazı kişilerin askeri sözleşmeler ve milyarlarca dolarlık ekonomik çıkarlarla bağlantılı olduğunu ve ayrıca, dünya genelinde bu konuda yanlış bilgilendirilmiş birçok insanın bulunduğunu ve Rusya’nın gerçek çıkarlarını anlamadıklarını söyledi.Dmitriev, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’yı stratejik olarak izole etmeye çalıştığını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirterek, Biden’ın Rusya’ya karşı stratejik bir zafer kazanmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ifade etti.RDIF Başkanı ayrıca, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ise Rusya’nın tutumunu daha iyi anlamak için güçlü bir isteği olduğunu dile getirdi.Rusya ve ABD arasında yeni bir mahkum takası yapılabilirDmitriyev, Rusya ve ABD arasında yeni bir mahkum takası yapılabileceğini de vurgulayarak bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Rus ekonomisinin zorluklarla karşılaşacağına dair tahminler yanlış çıktıBatı’nın Rusya ekonomisinin çöküşüne dair yaydığı söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dmitriyev, son altı yıldır Rus ekonomisinin zorluklarla karşılaşacağına dair yapılan tahminlerin yanlış çıktığını belirtti.Küresel elitlerin medya naratifleri üzerindeki etkisini kırmak zorDmitriyev, küresel elitlerin medya naratifleri üzerindeki etkisini eleştirerek, bu naratiflerin aşılmasının son derece zor olduğunu, ancak Rusya’nın bakış açısını dünya genelinde daha fazla duyurmayı amaçladıklarını kaydetti.Ukrayna çatışmanın çözümü konusunda daha pragmatik bir yaklaşıma yöneldiDmitriyev, Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmanın çözümü konusunda daha pragmatik bir yaklaşıma yöneldiğini vurgulayarak, savaşın sona erdirilmesinin çok önemli olduğunu, ancak her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.Avrupa ve İngiltere, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışıyorRDIF Başkanı, Avrupa'nın, özellikle İngiltere’nin, Rusya'nın iç işlerine müdahale etmeye ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri tehlikeye atmaya çalıştığına dikkat çekerek. Avrupa'nın Rusya'ya karşı saldırgan bir tutum sergilediğini, bu durumun ilişkileri olumsuz etkilediğini dile gerirdi.Çin'in Rusya'ya yönelik tutumu daha saygılı ve yapıcıÇin'in ise, Avrupa'nın aksine, Rusya'nın değerlerine saldırmadığını ve mevcut sistemi sarsmaya çalışmadığını belirten Dmitriyev, Çin'in Rusya'ya yönelik tutumunun daha saygılı ve yapıcı olduğunu, bu iki ülke arasındaki ilişkilerin Avrupa'nın tutumuna göre çok daha istikrarlı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/putinin-ozel-temsilcisi-kirill-dmitriyev-abdde-1100462853.html
rusya
ukrayna
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_39:0:667:471_1920x0_80_0_0_a3b9e104098f1742948bd261cc65758f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, abd, ukrayna, i̇ngiltere, avrupa, joe biden, steve witkoff
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, abd, ukrayna, i̇ngiltere, avrupa, joe biden, steve witkoff
RDIF Başkanı Dmitriyev: Ukrayna’daki çatışmanın devamını isteyenlerin milyarlarca dolarlık ekonomik çıkarları söz konusu
00:03 25.10.2025 (güncellendi: 00:18 25.10.2025)
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Ukrayna’daki savaşın sürmesini isteyenlerin, askeri sözleşmeler ve büyük ekonomik çıkarlarla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’li gazeteci Lara Logan’a verdiği röportajda Ukrayna’daki çatışmanın devam etmesini isteyen bazı kişilerin askeri sözleşmeler ve milyarlarca dolarlık ekonomik çıkarlarla bağlantılı olduğunu ve ayrıca, dünya genelinde bu konuda yanlış bilgilendirilmiş birçok insanın bulunduğunu ve Rusya’nın gerçek çıkarlarını anlamadıklarını söyledi.
Dmitriev, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’yı stratejik olarak izole etmeye çalıştığını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirterek, Biden’ın Rusya’ya karşı stratejik bir zafer kazanmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ifade etti.
RDIF Başkanı ayrıca, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ise Rusya’nın tutumunu daha iyi anlamak için güçlü bir isteği olduğunu dile getirdi.
Rusya ve ABD arasında yeni bir mahkum takası yapılabilir
Dmitriyev, Rusya ve ABD arasında yeni bir mahkum takası yapılabileceğini de vurgulayarak bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Rus ekonomisinin zorluklarla karşılaşacağına dair tahminler yanlış çıktı
Batı’nın Rusya ekonomisinin çöküşüne dair yaydığı söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dmitriyev, son altı yıldır Rus ekonomisinin zorluklarla karşılaşacağına dair yapılan tahminlerin yanlış çıktığını belirtti.
Küresel elitlerin medya naratifleri üzerindeki etkisini kırmak zor
Dmitriyev, küresel elitlerin medya naratifleri üzerindeki etkisini eleştirerek, bu naratiflerin aşılmasının son derece zor olduğunu, ancak Rusya’nın bakış açısını dünya genelinde daha fazla duyurmayı amaçladıklarını kaydetti.
Ukrayna çatışmanın çözümü konusunda daha pragmatik bir yaklaşıma yöneldi
Dmitriyev, Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmanın çözümü konusunda daha pragmatik bir yaklaşıma yöneldiğini vurgulayarak, savaşın sona erdirilmesinin çok önemli olduğunu, ancak her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
Avrupa ve İngiltere, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışıyor
RDIF Başkanı, Avrupa'nın, özellikle İngiltere’nin, Rusya'nın iç işlerine müdahale etmeye ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri tehlikeye atmaya çalıştığına dikkat çekerek. Avrupa'nın Rusya'ya karşı saldırgan bir tutum sergilediğini, bu durumun ilişkileri olumsuz etkilediğini dile gerirdi.
Çin'in Rusya'ya yönelik tutumu daha saygılı ve yapıcı
Çin'in ise, Avrupa'nın aksine, Rusya'nın değerlerine saldırmadığını ve mevcut sistemi sarsmaya çalışmadığını belirten Dmitriyev, Çin'in Rusya'ya yönelik tutumunun daha saygılı ve yapıcı olduğunu, bu iki ülke arasındaki ilişkilerin Avrupa'nın tutumuna göre çok daha istikrarlı olduğunu ifade etti.