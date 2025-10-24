https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/putinin-ozel-temsilcisi-kirill-dmitriyev-abdde-1100462853.html

Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'de: 'Ukrayna, Avrupalıların isteği doğrultusunda diyaloğu baltalıyor'

Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'de: 'Ukrayna, Avrupalıların isteği doğrultusunda diyaloğu baltalıyor'

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'ye... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabında ABD ziyaretini doğrulayan Dmitriyev, “ABD’ye, ABD–Rusya diyaloğunu sürdürmek üzere geldim. Ziyaret, ABD tarafının daveti üzerine bir süre önce planlanmıştı. Bu tür diyaloglar dünya için hayati öneme sahiptir ve Rusya’nın pozisyonunun tam olarak anlaşılması ve ulusal çıkarlarına saygı gösterilmesiyle devam etmelidir” cümlelerini kaydetti.Dmitriyev'in ABD'deki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:

