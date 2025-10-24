Türkiye
Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'de: 'Ukrayna, Avrupalıların isteği doğrultusunda diyaloğu baltalıyor'
Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'de: 'Ukrayna, Avrupalıların isteği doğrultusunda diyaloğu baltalıyor'
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'ye... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Dmitriyev'in ABD'deki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:
19:10 24.10.2025 (güncellendi: 20:00 24.10.2025)
© Sputnik / Sergey BulkinRusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ABD'ye ulaştığını duyurdu.
Sosyal medya hesabında ABD ziyaretini doğrulayan Dmitriyev, “ABD’ye, ABD–Rusya diyaloğunu sürdürmek üzere geldim. Ziyaret, ABD tarafının daveti üzerine bir süre önce planlanmıştı. Bu tür diyaloglar dünya için hayati öneme sahiptir ve Rusya’nın pozisyonunun tam olarak anlaşılması ve ulusal çıkarlarına saygı gösterilmesiyle devam etmelidir” cümlelerini kaydetti.

Dmitriyev'in ABD'deki görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şöyle:

Bu ABD ziyareti uzun zamandır planlanmıştı ve Washington'un son zamanlardaki dostça olmayan eylemlerine rağmen iptal edilmedi.
Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli devam ediyor, ancak sadece Rusya'nın çıkarlarına saygı gösterilmesi durumunda.
Rusya, Avrupa ve İngiltere'nin Rusya ile ABD arasında “her türlü doğrudan diyalogu” bozmak için “çok sayıda girişimde” bulunduğunu düşünüyor. Rusya, ABD ile diyaloğu sürdürecek ve tutumunu net bir şekilde ortaya koyacaktır.
Yaptırımlar ve düşmanca önlemler Rusya ekonomisini kesinlikle hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bunlar sadece ABD'deki benzin istasyonlarında fiyatların yükselmesine yol açacak.
Petrol piyasalarında fiyatlar, yeni yaptırımlar nedeniyle yükseldi ve yükselmeye devam edecek.
Mevcut ABD yönetimine dayatılmaya çalışılan Biden'ın ‘yanlış yaklaşımları’ işe yaramadı. Biden gibi olmaya ve eski yönetimin ‘başarısız’ yaklaşımlarını takip etmeye gerek yok.
Ukrayna, İngilizlerin ve Avrupalıların isteği üzerine barış görüşmelerini bozuyor, müzakereleri uzatıyor ve sorunları çözmek istemiyor.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
DÜNYA
RDIF Başkanı Dmitriyev: Savaş kışkırtıcıları Rusya-ABD zirvesinden çok korkuyor
22 Ekim, 01:18
