Prens Andrew’un armasını taşıyan sancak Windsor Kalesi’ndeki şapelden kaldırıldı
Prens Andrew’un armasını taşıyan sancak Windsor Kalesi’ndeki şapelden kaldırıldı
Pedofili ve fuhuş ağıyla bağlantılı tartışmaların ardından Prens Andrew'un arması, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nden indirildi. 25.10.2025
İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’un, Jeffrey Epstein ile bağlantıları ve cinsel taciz iddiaları nedeniyle hakkında süren tartışmalar sonrası Windsor Kalesi’ndeki şapelde asılı arması kaldırıldı. Arma, Prens Andrew’un 2006’da Şövalyelik Nişanı’na kabul edilmesinin ardından şapelde sergilenmeye başlanmıştı.Kraliyet ailesinin en eski ve prestijli nişanı olan Şövalyelik Nişanı, kamu hizmetine katkı sağlayan kişilere veriliyor. Arma, eski başbakanlar Tony Blair ve John Major gibi isimler tarafından da taşınıyor.Prens Andrew hakkında cinsel taciz iddiaları Virginia Giuffre'un “Nobody’s Girl” adlı kitabında Prens Andrew’a ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Kitapta, Giuffre’nin 17 yaşındayken Andrew ile üç kez ilişkiye girdiği bilgisine yer verildiği aktarıldı. Bu gelişmeler üzerine Prens Andrew önce resmi kraliyet görevlerinden çekilmiş, ardından York Dükü unvanı da dahil tüm unvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı.Prens Andrew'un diğer unvanları neler?Prens Andrew, İngiliz kraliyet ailesindeki resmi unvanları arasında ayrıca "Earl of Inverness (İnverness Kontu)" ve “Baron Killyleagh (Killyleagh Baronu)" unvanlarını da taşıyordu. Prens Andrew, “York Dükü”, “İnverness Kontu” ve “Killyleagh Baronu” unvanlarını artık aktif olarak kullanmayacak.Royal Lodge malikanesi ve tartışmalarPrens Andrew, 2003’ten beri yaşadığı Royal Lodge malikanesini sembolik bir yıllık kira ve 75 yıllığına kullanım hakkı karşılığında 1 milyon sterline kiraladı. Bu durum, kraliyet gelirleri ve Andrew’un masraflarının halk vergileriyle karşılanması nedeniyle tartışmalara yol açtı.Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, Royal Lodge malikanesiyle ilgili inceleme talep ederken, Başbakan Keir Starmer da uygun bir incelemenin önemini vurguladı.
