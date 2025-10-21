https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/virginia-giuffrenin-ani-kitabi-prens-andrewu-hedef-aldi-epstein-baglantisi-yeniden-gundemde-1100349577.html
Virginia Giuffre'nin anı kitabı Prens Andrew'u hedef aldı: Epstein bağlantısı yeniden gündemde
Virginia Giuffre’nin anı kitabı Prens Andrew’u hedef aldı: Epstein bağlantısı yeniden gündemde
Sputnik Türkiye
2025-10-21T10:16+0300
2025-10-21T10:16+0300
2025-10-21T10:16+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049702926_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8b22ac8998ed38129052b05f9a4b8f08.jpg
İngiliz Kraliyet Ailesi, Prens Andrew ile cinsel istismar suçlamaları arasında adı geçen Jeffrey Epstein’a dair skandalın yeniden gündeme gelmesiyle bir kez daha baskı altında. Epstein’ın suç ortağı ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in kurbanlarından biri olduğunu söyleyen Virginia Giuffre’nin anı kitabı “Nobody’s Girl”, salı günü kitapçılarda yerini aldı.Giuffre, 2001 yılında 17 yaşındayken Prens Andrew tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Kitap, Giuffre’nin ölümünden altı ay sonra, Nisan 2025’te intihar etmesinin ardından yayımlandı.Kitapta Prens Andrew hakkında yeni iddialara yer verildiGiuffre kitabında, Andrew ile ilk kez Mart 2001’de Londra’da tanıştığını ve Maxwell’in kendisine “Jeffrey için ne yapıyorsan onun için de yap” dediğini yazdı. Giuffre, Andrew’un o gün “Kızlarım senden biraz küçük” dediğini, daha sonra Epstein’ın kendisine bu karşılaşmadan sonra 15 bin dolar verdiğini öne sürdü.Giuffre ayrıca Andrew ile New York’taki Epstein malikanesinde ve Karayipler’deki özel adada iki kez daha birlikte olduğunu iddia etti. Bu karşılaşmalarda adada bulunan sekiz kadar kızın 18 yaşın altında olduğunu belirtti.2022’de taraflar arasında gizli anlaşma yapılmıştıGiuffre, 2021’de New York’ta açtığı davada Prens Andrew’un kendisini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etmişti. 2022 yılında taraflar mahkeme dışında bir anlaşmaya vardı, ancak anlaşmanın bedeli açıklanmadı. Prens Andrew, iddiaları reddetse de Giuffre’nin “insan ticareti mağduru” olarak yaşadığı acıyı kabul ettiğini ve onun adına kurulan bir vakfa bağış yapacağını bildirdi.Giuffre kitabında bu sürece değinerek, “Prens Andrew’un ekibi, beni itibarsızlaştırmak için internet trolleri bile kiralamaya çalıştı” dedi. Giuffre, “Hiçbir zaman itiraf almadık. Zaten anlaşmalar bunun için yapılmaz. Ama en azından yaşadıklarımın kabul edilmesini istedik” ifadesini kullandı.Yeni e-postalar ve soruşturma iddialarıyla gündemdePrens Andrew, 2019’da tüm kamu görevlerinden çekilmişti. O dönemde BBC’ye verdiği röportajdaki açıklamaları kamuoyunda büyük tepki toplamış, “Giuffre’yi hiç hatırlamıyorum” ifadeleri inandırıcı bulunmamıştı.Geçen hafta İngiliz basını, Prens Andrew’un Epstein ile ilişkisini 2010’dan sonra da sürdürdüğünü öne süren bir e-posta yayımladı. 28 Şubat 2011 tarihli olduğu iddia edilen mesajda, Andrew’un “Bu işte birlikteyiz, üstesinden gelmemiz gerekiyor” yazdığı görüldü.Ayrıca Londra Metropolitan Polisi, Mail on Sunday’in haberinde yer alan, Andrew’un 2011’de koruma polisinden Giuffre’nin sabıka kaydını araştırmasını istediği iddiasını da incelemeye aldığını duyurdu.Prens Andrew ünvanlarını bırakıyor65 yaşındaki Prens Andrew, geçen hafta yaptığı açıklamada “kendisi hakkında çıkan iddiaların Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarını gölgelediği' gerekçesiyle artık “York Dükü” unvanı dahil tüm kraliyet unvanlarını kullanmayı bırakacağını duyurdu. Ancak Giuffre’nin tüm iddialarını “şiddetle reddettiğini” yineledi.
