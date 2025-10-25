https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/bati-medyasi-trump-jr-hissesine-sahip-sirket-pentagon-sozlesmesini-kazandi-1100468089.html

Batı medyası: Trump Jr. hissesine sahip şirket Pentagon sözleşmesini kazandı

25.10.2025

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın hissedarları arasında bulunduğu Unusual Machines adlı drone üretim şirketi, Pentagon ile bugüne kadarki en büyük sözleşmesini imzaladığını bildirdi. Haberde, ABD hükümetinin insansız silah sistemlerine yönelik yatırımlarını artırdığı bir dönemde imzalanan bu anlaşmanın, 3 bin 500 drone motoru ve çeşitli bileşenlerin üretimini kapsadığı belirtildi. Haberde ayrıca ABD ordusunun gelecek yıl şirketten 20 bin ek parça sipariş etmeyi planladığı ifade edildi. Unusual Machines’in CEO’su Allan Evans, bunun şirketin ABD hükümetinden aldığı en büyük sipariş olduğunu doğruladı ancak sözleşmenin mali değerine ilişkin bilgi vermedi. Gazete, Unusual Machines’in Kasım 2024’te Donald Trump Jr.’ı danışman olarak davet ettiğini, bu açıklamadan birkaç hafta önce şirket hisselerinin neredeyse üç katına çıktığını hatırlattı. Şu anda Trump Jr.’ın şirketteki hissesinin 4 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi. Ayrıca, FT Pentagon’un 26 Haziran’da yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin 2026 mali yılı için Kongre’den 13.4 milyar dolar tutarında bir bütçe talep ettiğini, bu bütçenin kara, deniz ve hava tabanlı insansız silah sistemlerinin geliştirilmesine ayrılacağını da aktardı.

