https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/masaktan-el-koyma-yetkisi-iddialarina-aciklama-yetki-yalnizca-belirli-mali-suclarla-sinirli-1100473027.html
MASAK'tan 'el koyma yetkisi' iddialarına açıklama: 'Yetki yalnızca belirli mali suçlarla sınırlı'
MASAK'tan 'el koyma yetkisi' iddialarına açıklama: 'Yetki yalnızca belirli mali suçlarla sınırlı'
Sputnik Türkiye
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T15:46+0300
2025-10-25T15:46+0300
2025-10-25T15:46+0300
türki̇ye
türkiye
masak
adalet bakanlığı
savcı
el koyma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_2:0:1310:736_1920x0_80_0_0_2808c9c883367a2624abe2227e4fc343.png
MASAK'ın internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, 'Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/cep-telefonlarinda-otv-oranlari-degisti-indirim-uygulanacak-modeller-hangileri-1100471102.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_165:0:1146:736_1920x0_80_0_0_263b5bf7ab5dba1304df50125095d92b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masak, savcı, savcı el koyma kararı verebilir mi
masak, savcı, savcı el koyma kararı verebilir mi
MASAK'tan 'el koyma yetkisi' iddialarına açıklama: 'Yetki yalnızca belirli mali suçlarla sınırlı'
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini açıkladı.
MASAK'ın internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, 'Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir.