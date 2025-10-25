https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/lula-da-silva-yabanci-topraklarda-uyusturucu-kacakciligiyla-mucadele-edecegiz-diyemezsiniz-1100468218.html

Lula da Silva: ‘Yabancı topraklarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz’ diyemezsiniz

Lula da Silva, ABD'nin iddia ettiği uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede diğer ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi ve Latin Amerika'yla diyalog yolunu... 25.10.2025

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezüella ve Kolombiya'ya uyuşturucu suçlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:Venezüella'ya olası askeri müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Lula da Silva, şunları söyledi:

