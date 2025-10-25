https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/lula-da-silva-yabanci-topraklarda-uyusturucu-kacakciligiyla-mucadele-edecegiz-diyemezsiniz-1100468218.html
Lula da Silva: ‘Yabancı topraklarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz’ diyemezsiniz
Lula da Silva, ABD’nin iddia ettiği uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede diğer ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi ve Latin Amerika’yla diyalog yolunu... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezüella ve Kolombiya'ya uyuşturucu suçlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:Venezüella'ya olası askeri müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Lula da Silva, şunları söyledi:
Lula da Silva, ABD’nin iddia ettiği uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede diğer ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi ve Latin Amerika’yla diyalog yolunu tercih etmesi gerektiğini belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezüella ve Kolombiya'ya uyuşturucu suçlaması hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:
Birini yargılamadan, birini cezalandırmadan önce kanıt olması gerekiyor. Başka ülkelerin anayasalarını, halkların kendi kaderini tayin hakkını ve her ülkenin toprak egemenliğini dikkate almadan, ‘yabancı topraklarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz’ diyemezsiniz
Venezüella'ya olası askeri müdahaleye karşı olduklarını vurgulayan Lula da Silva, şunları söyledi:
ABD'nin, ülkelerimizin polis teşkilatlarıyla ve her ülkenin adalet kurumlarıyla diyalog kurmaya istekli olması çok daha iyidir, böylece birlikte bir şeyler yapabiliriz.Latin Amerika'nın daha fazla işgale ihtiyacı yok. Saygıya, işbirliğine ve adalete ihtiyaç var.