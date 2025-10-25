https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kolombiya-icisleri-bakani-silahli-bir-komedi-1100467406.html
Kolombiya İçişleri Bakanı: Silahlı bir komedi
Kolombiya İçişleri Bakanı: Silahlı bir komedi
Sputnik Türkiye
Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD'nin Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve ailesi ile İçişleri Bakanı Armando Benedetti’ye getirdiği... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T01:35+0300
2025-10-25T01:35+0300
2025-10-25T01:35+0300
dünya
abd
abd
kolombiya
washington
abd hazine bakanlığı
yabancı varlıkları kontrol ofisi
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/17/1043448428_3:0:1199:673_1920x0_80_0_0_ebb6d5c6ed3fdf047929666b7a3e1925.jpg
Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) kendisini yaptırım listesine eklemesi kararına sert tepki gösterdi. Benedetti, Washington’un uyuşturucu karşıtı politikasını ‘ikiyüzlü ve adaletsiz’ olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Benedetti sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Silahlı bir komedi'Ayrıca Benedetti ABD’nin sözde uyuşturucuyla mücadelesini ‘silahlı bir komedi’ olarak adlandırarak, şöyle konuştu:Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Veronica Alcocer, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti’yi yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişiler programı kapsamında yaptırım listesine dahil etmişti. Petro, bu kararı ‘paradoksal’ olarak değerlendirerek, yıllardır uyuşturucu kartellerine karşı verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/abd-kolombiya-devlet-baskani-petroya-yaptirim-uyguladi-1100465983.html
abd
kolombiya
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/17/1043448428_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_0cfbcc222574f721c0268051074314a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd, kolombiya, washington, abd hazine bakanlığı, yabancı varlıkları kontrol ofisi, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
abd, abd, kolombiya, washington, abd hazine bakanlığı, yabancı varlıkları kontrol ofisi, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
Kolombiya İçişleri Bakanı: Silahlı bir komedi
Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD'nin Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve ailesi ile İçişleri Bakanı Armando Benedetti’ye getirdiği yaptırımları yorumladı. Ayrıca Benedetti, ABD’nin sözde uyuşturucuyla mücadelesini ‘silahlı bir komedi’ olarak adlandırdı.
Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) kendisini yaptırım listesine eklemesi kararına sert tepki gösterdi.
Benedetti, Washington’un uyuşturucu karşıtı politikasını ‘ikiyüzlü ve adaletsiz’ olarak nitelendirdi.
İçişleri Bakanı Benedetti sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Bu ülkede kimse benim bir uyuşturucu kaçakçısı olduğuma inanmıyor. Hiçbir uyuşturucu tacirinin evine adımımı atmadım. ABD için şiddet içermeyen bir açıklama yapmak, neredeyse uyuşturucu taciri olmakla eşdeğer. ‘’Gringos go home’’ Gringolar evine dönsün”
Ayrıca Benedetti ABD’nin sözde uyuşturucuyla mücadelesini ‘silahlı bir komedi’ olarak adlandırarak, şöyle konuştu:
“Beni OFAC listesine, ülkemin onurunu savunduğum ve Başkan Petro’nun uyuşturucu kaçakçısı olmadığını söylediğim için aldılar. Onları hiçbir şekilde hakaret etmedim. Bu durum, her imparatorluğun adaletsiz olduğunu ve ABD’nin uyuşturucuyla mücadelesinin aslında silahlı bir tiyatrodan ibaret olduğunu kanıtlıyor”
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Veronica Alcocer, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti’yi yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişiler programı kapsamında yaptırım listesine dahil etmişti. Petro, bu kararı ‘paradoksal’ olarak değerlendirerek, yıllardır uyuşturucu kartellerine karşı verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı.