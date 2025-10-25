https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kolombiya-icisleri-bakani-silahli-bir-komedi-1100467406.html

Kolombiya İçişleri Bakanı: Silahlı bir komedi

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD'nin Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve ailesi ile İçişleri Bakanı Armando Benedetti'ye getirdiği...

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) kendisini yaptırım listesine eklemesi kararına sert tepki gösterdi. Benedetti, Washington’un uyuşturucu karşıtı politikasını ‘ikiyüzlü ve adaletsiz’ olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Benedetti sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Silahlı bir komedi'Ayrıca Benedetti ABD’nin sözde uyuşturucuyla mücadelesini ‘silahlı bir komedi’ olarak adlandırarak, şöyle konuştu:Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, eşi Veronica Alcocer, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti’yi yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişiler programı kapsamında yaptırım listesine dahil etmişti. Petro, bu kararı ‘paradoksal’ olarak değerlendirerek, yıllardır uyuşturucu kartellerine karşı verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı.

