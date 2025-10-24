Türkiye
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya yaptırım uyguladı
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya yaptırım uyguladı
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu yaptırım listesine aldı. Bu adım, ABD ve Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilime neden oldu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T22:51+0300
2025-10-24T22:51+0300
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro'ya uyuşturucu suçlamasıyla yaptırım uyguladı.Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, "Başkan Petro, uyuşturucu kartellerinin güçlenmesine izin verdi ve bu faaliyetleri durdurmayı reddetti. Bugün Başkan Trump, ulusumuzu korumak ve ülkemize uyuşturucu sokulmasını asla tolere etmeyeceğimizi göstermek için güçlü bir adım atıyor" dedi.Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele için onlarca yıldır çaba sarf ettiğini belirterek, "Uyuşturucuyla etkili bir şekilde mücadele etmek, ABD hükümetinden bu yaptırımı almama yol açtı. Tam bir paradoks ama geri adım yok, asla diz çökmeden mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.ABD'nin uyguladığı yaptırımların Petro'nun eşi, oğlu ve Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti'yi de kapsadığı belirtildi.
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya yaptırım uyguladı

22:51 24.10.2025
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu yaptırım listesine aldı. Bu adım, ABD ve Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilime neden oldu.
ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya uyuşturucu suçlamasıyla yaptırım uyguladı.
Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, “Başkan Petro, uyuşturucu kartellerinin güçlenmesine izin verdi ve bu faaliyetleri durdurmayı reddetti. Bugün Başkan Trump, ulusumuzu korumak ve ülkemize uyuşturucu sokulmasını asla tolere etmeyeceğimizi göstermek için güçlü bir adım atıyor” dedi.
Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele için onlarca yıldır çaba sarf ettiğini belirterek, “Uyuşturucuyla etkili bir şekilde mücadele etmek, ABD hükümetinden bu yaptırımı almama yol açtı. Tam bir paradoks ama geri adım yok, asla diz çökmeden mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.
ABD’nin uyguladığı yaptırımların Petro’nun eşi, oğlu ve Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti’yi de kapsadığı belirtildi.
DÜNYA
ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yönelik yaptırımlar önemli ölçüde güçlendirilecek
22 Ekim, 23:39
