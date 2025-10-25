https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/kanada-basbakani-carney-abd-ile-ticaret-gorusmelerine-yeniden-baslamaya-haziriz-1100471500.html

Kanada Başbakanı Carney: ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazırız

Kanada Başbakanı Carney: ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazırız

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret görüşmelerini askıya almasının ardından Washington yönetimi hazır olduğunda müzakerelere... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-25T14:07+0300

2025-10-25T14:07+0300

2025-10-25T14:07+0300

dünya

kanada

abd-kanada gümrük vergisi krizi

ronald reagan

donald trump

mark carney

ontario

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096006486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b32f45bfa2c07e846956bad338992c0.jpg

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD ile ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Asya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söyledi.Carney, görüşmelerin askıya alınmasından önce sektör bazlı konularda yapıcı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Bu süreci ABD’liler hazır olduğunda kaldığı yerden sürdürebiliriz. Çünkü bu, hem Kanada’daki hem ABD’deki işçiler için fayda sağlayacaktır” dedi.Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford ise, ticaret görüşmelerinin durmasına neden olan reklam filminin 27 Ekim Pazartesi itibarıyla yayından kaldırılacağını duyurdu.Reklamda ne gösterildi?ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu reklam filminde, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1987 yılında yaptığı bir radyo konuşmasından alınan görüntüler kullanıldı. Reagan'ın, bu konuşmada serbest ama adil ticareti savunarak, Japonya ile yaşanan bir ticaret anlaşmazlığı kapsamında bazı Japon ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararını açıkladığı belirtildi.Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ise, Ontario hükümeti tarafından yayımlanan reklamda bu konuşmanın “seçici ses ve görüntü kullanılarak bağlamından koparıldığını" ve Reagan’ın mesajının yanlış yansıtıldığını belirtti.'Bu kirli bir oyun ama ben onlardan daha kirli oynayabilirim'Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Asya turuna çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ronald Reagan’a atfedilen ifadelerin yer aldığı söz konusu reklamı “kirli oyun” olarak nitelendirdi.Trump, “Yaptıkları korkunç. Reagan’a ait olmayan sahte ifadeler uydurdular. Reagan, gerektiğinde gümrük vergilerini destekleyen biriydi. Bizim de ulusal güvenlik için tarifelere ihtiyacımız var. Ama onlar tarifelerden zarar gördüğü için böyle işe girişti” dedi.'Kanada’nın tutumundan duyduğu hayal kırıklığını' dile getiren Trump, “Bu kirli bir oyun ama ben onlardan daha kirli oynayabilirim” ifadelerini kullandı.Trump, Kanada’nın Reagan’a ait olmadığı öne sürülen ifadelerin yer aldığı bir reklamı kullanması nedeniyle Kanada ile yürütülen tüm ticaret görüşmelerini sonlandırdığını açıklamıştı. ABD, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-kanada-ile-ticaret-gorusmelerini-sonlandirdi-reagan-reklami-sahteydi-1100442488.html

kanada

ontario

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, abd-kanada gümrük vergisi krizi, ronald reagan, donald trump, mark carney, ontario, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)