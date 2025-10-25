https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/hirvatistan-zorunlu-askerlik-hizmetini-geri-getiriyor-ulkeyi-savunmak-hayati-oneme-sahip-1100474703.html

Hırvatistan, zorunlu askerlik hizmetini geri getiriyor: 'Ülkeyi savunmak hayati öneme sahip'

Hırvatistan Parlamentosu, ülkede zorunlu askerlik hizmetinin yeniden geri getirilmesini yasasını oyladı. Onaylanan yasaya göre 2026 yılından itibaren ülkede... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

Hırvatistan Meclisi, temel asker, eğitimin geri getirilmesini öngören yasayı kabul etti.Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konsu bu kararın Avrupa’daki güvenlik koşullarının değişmesi, doğal afetler ve kriz durumlarının artmasıyla ilgili olduğu dile getirildi.Milletvekilleri, 151 üyeli parlamentoda 84’e karşı 11 oy ve 30 çekimser oyla yasal değişiklikleri onayladı. Söz konusu değişiklik ile askerlik hizmetinin iki ay süreceği ve 'temel askeri eğitim' sağlayacağı ifade edildi.Hırvatistan ordusunu profesyonelleştirme çabası kapsamında, NATO’ya katılmadan bir yıl önce, 2008 yılında zorunlu askerliği kaldırmıştı.Hırvatistan Savunma Bakanlığı, programın amacının gençlere kriz durumlarında gerekli temel beceri ve bilgileri kazandırarak ulusal güvenliğe katkıda bulunmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Yasa yürürlüğe girmesinden sonra Savunma Bakanlığı'nın programın uygulanmasına başlanmasını sağlayacak ikincil düzenlemeleri çıkaracağı aktarıldı.Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Bakanlık tarafından yayımlanan belgede, her yıl yaklaşık 4 bin yeni asker çağrılmasının planlandığı ve bu askerlerin beş gruba ayrılacağı dile getirildi. 2026 yılında tertip edilecek eğitim faaliyetlerine 2007 doğumlu erkekler ile 19 yaş üstü gönüllülerin katılacağı bildirildi. Kadınların ise gönüllü olarak eğitimleri alabileceği kaydedildi. İlk sağlık kontrollerini yapmak üzere çağrıların Aralık 2025'e kadar gönderilmesi planlanıyor.'Ülkeyi savunmak hayati öneme sahip'Askerlere eğitimlerin birkaç şehirdeki gerçekleştirileceği ve yaklaşık 2 ay süreceği belirtilirken; acemilerin silah kullanımı, modern teknoloji kullanımı (dronlar dahil), temel öz savunma ve ilk yardım konularını önereceği ve ayrıca önemli askerî operasyonlar hakkında bilgi sahibi olacakları kaydedildi.Buna ek olarak programa katılanlara aylık yaklaşık bin 100 euro ödeme, yol ve izin giderlerinin tazminatı ve eğitim süresince çalışma kıdemi verileceği aktarıldı. Programın uygulanmasının toplam maliyetinin yılda yaklaşık 23.7 milyon euro olacağı öngörülüyor. Eğitim tamamlandıktan sonra acemiler profesyonel asker olarak hizmet vermeye devam edebilecek veya ordunun yedek birimine kaydedilecekler.Hırvatistan Savunma Bakanı İvan Anusic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:

