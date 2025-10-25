https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/belcika-rusyanin-dondurulmus-varliklarina-el-konulmasi-ukrayna-catismasini-bitirmek-yerine-uzatir-1100473746.html
Belçika: Rusya’nın dondurulmuş varlıklarına el konulması, Ukrayna çatışmasını bitirmek yerine uzatır
Belçika: Rusya’nın dondurulmuş varlıklarına el konulması, Ukrayna çatışmasını bitirmek yerine uzatır
25.10.2025
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Rusya’nın dondurulmuş merkez bankası varlıklarının kullanımının, Ukrayna’nın yeniden inşasına katkı sağlamayacağını aksine ek silah sevkiyatları yoluyla çatışmayı uzatma olasılığını artıracağını söyledi. Francken söz konusu açıklamayı, Belçika Başbakanı Bart De Wever’in, AB’nin Rusya’nın varlıklarını teminat göstererek Ukrayna’ya yaklaşık 140 milyar euro sağlamayı planladığı sözde 'tazminat kredisi' planına itiraz etmesinin hemen ardından yaptı. Bu plan, Moskova’nın barış anlaşması çerçevesinde nihai olarak Ukrayna’ya tazminat ödemesini öngörüyor.Sosyal medya hesabındanda açıklama yapan Francken, "Tabii ki, bu para Ukrayna’yı yeniden inşa etmeyecek ama savaşı sürdürecek" dedi.Bakan Francken, AB liderlerinin çoğunun, blokun dış politika sorumlusu Kaja Kallas öncülüğünde, 'bu varlıkları hukuken tartışmalı bir yapı aracılığıyla Ukrayna’ya vermek istediğini' belirterek, “İkinci Dünya Savaşı sırasında bile böyle şüpheli bir el koyma işlemi yapılmadı” cümlesinin altını çizdi.'Riskler paylaşılmazsa engellemek için her şeyi yapacağız'Çoğu dondurulmuş varlığın -yaklaşık 300 milyar dolar olarak tahmin edilen- Euroclear ödeme merkezi tarafından tutulduğu Belçika'da daha önce bu planın taşıdığı riskler konusunda endişeler dile getirilmişti. Başbakan De Wever, krediyi desteklemek için üç koşul belirlemişti. Başbakan'ın belirlediği koşullardan biri olası risklerin paylaşılması gerektiği konusu olmuştu. De Weve aksi takdirde el koymayı engellemek için 'her şeyi yapacağını' vurgulamıştı.Francken, AB teklifinin Euroclear gibi kurumlara olan güveni zedelediğini dile getirdi. Francken ayrıca, Rusya’nın da Belçika ve ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerde bulunan taşınır ve taşınmaz varlıklar dahil 200 milyar euro değerindeki Batı varlıklarına el koyarak misilleme yapabileceği uyarısında bulundu. Bakan, el koyma planının şu anda askıya alındığını ancak gelecekteki tartışmalarda yeniden gündeme gelebileceğini vurguladı.Tüm bu tartışmalar çerçevesinde Moskova, dondurulmuş varlıklarının herhangi bir kullanımını hırsızlık olarak göreceğini defalarca dile getirmişti. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus fonlarının Ukrayna’ya aktarılmasının 'boomerang etkisi' yaratacağını belirterek, 'birilerinin mülkümüzü, varlıklarımızı çalmak ve yasadışı şekilde ele geçirmek istemesi halinde, bir şekilde hukuki takibe tabi tutulacaklarını' aktarmıştı.
