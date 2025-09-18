https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/abddeki-mahkemede-fransa-first-ladysinin-kadin-olduguna-dair-kanitlar-sunulacak-1099461460.html

ABD'deki mahkemede Fransa First Lady’sinin kadın olduğuna dair kanıtlar sunulacak

ABD'deki mahkemede Fransa First Lady'sinin kadın olduğuna dair kanıtlar sunulacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, ABD'de açtıkları davada bilimsel ve fotoğrafik kanıtlarla Brigitte Macron'un kadın olduğunu...

Macron çifti, ABD’de sağcı fenomen Candace Owens’a iftira davası açtı. Owens, sosyal medya üzerinden defalarca Brigitte Macron’un erkek doğduğunu iddia etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bu iddialara sert çıkarak, “Bu, onurumu savunmakla ilgili! Çünkü bu saçmalık. Elinde yanlış bilgi olduğunu bile bile zarar vermek amacıyla hareket etti" dedi. Batı basınına yansıyan haberlere göre çiftin avukatı Tom Clare, mahkemeye bilimsel raporların yanı sıra Brigitte Macron’un hamilelik döneminden fotoğrafların da sunulabileceğini belirtti.İddiaların kökeni Brigitte Macron hakkındaki iddialar yeni değil. İlk olarak 2021’de Fransız blog yazarları Amandine Roy ve Natacha Rey tarafından bir videoda ortaya atıldı. 2024’te açılan iftira davasını Macron çifti kazansa da karar 2025’te temyizde ifade özgürlüğü gerekçesiyle bozuldu. Macronlar, bu kez ABD’de Candace Owens’a karşı harekete geçti. Dava dilekçesinde Owens’ın “güvenilir tüm kanıtları görmezden gelerek, bilinen komplo teorisyenlerine ve iftiracılara platform sağladığı” ifade edildi.İfade özgürlüğü mü?Candace Owens ise geri adım atmıyor. Avukatları, davanın Delaware’de açılmasının uygunsuz olduğunu savunarak düşürülmesini istedi. Owens daha önce yaptığı açıklamada ise, “Söylediklerimin doğru olduğuna inanıyorum. Bundan daha Amerikan bir şey olamaz: İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı” sözleriyle gündem olmuştu.

