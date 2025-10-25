Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/ekrem-imamoglunun-casusluk-sorusturmasi-kapsaminda-yarin-istanbul-adliyesinde-ifadeye-goturulecegi-1100474084.html
Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında yarın İstanbul Adliyesi’nde ifadeye götürüleceği iddia edildi
Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında yarın İstanbul Adliyesi’nde ifadeye götürüleceği iddia edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ekim’de Çağlayan'da bulunan İstanbul... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T16:26+0300
2025-10-25T16:27+0300
poli̇ti̇ka
i̇stanbul adliyesi
i̇stanbul
çağlayan
cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3752bc03b138e3c34f4ae8e0f0034e28.jpg
Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, casusluk suçlaması yöneltilen soruşturma kapsamında yarın (26 Ekim Cumartesi) İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek. İmamoğlu’nun ifadesinin Hüseyin Gün ile ilişkilendirilen dosya kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı iddia edildi.'Yarın İstanbul Adliyesi’nde i̇fade verecek'Habere göre İmamoğlu, yürütülen casusluk soruşturması kapsamında 26 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek.İmamoğlu, Marmara Cezaevi’nden adliyeye sevk edilerek, savcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında ifadesi alınmak üzere hazır bulundurulacak.Savcılığın talebi doğrultusunda, ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından da sorgulama yapılabileceği belirtildi.Neyle suçlanıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturmasına ilişkin 24 Ekim 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, 4 Temmuz’da tutuklanan ve “terör örgütleriyle bağlantılı olduğu” iddia edilen Hüseyin Gün ile İmamoğlu’nun ilişkilendirildiğini duyurmuştu.Açıklamada, 2019 yerel seçimleri sürecinde yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunulduğu ve seçim manipülasyonu yapıldığı iddialarına yer verildi.Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturmanın “casusluk faaliyeti” ve “örgüt kurma” suçlamaları kapsamında sürdüğünü belirtti.İddialara göre, soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ve iletişim ekibinin bazı üyeleri de şüpheli olarak gösteriliyor.Savcılık, 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyon sonrası hazırlanan dosyada, soruşturmanın amacının “maddi menfaat elde etmek ve örgüt lideri olarak nitelendirilen İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak” olduğunu ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/cumhurbaskani-erdogan-hicbir-yerde-turkiyesiz-bir-denklem-kurulamiyor-1100473151.html
i̇stanbul
çağlayan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_3ffb4acba222cedd267f7d672b595984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul adliyesi, i̇stanbul, çağlayan, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul adliyesi, i̇stanbul, çağlayan, cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet, ekrem i̇mamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında yarın İstanbul Adliyesi’nde ifadeye götürüleceği iddia edildi

16:26 25.10.2025 (güncellendi: 16:27 25.10.2025)
© Emin SansarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© Emin Sansar
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ekim’de Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirileceği iddia edildi.
Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, casusluk suçlaması yöneltilen soruşturma kapsamında yarın (26 Ekim Cumartesi) İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek. İmamoğlu’nun ifadesinin Hüseyin Gün ile ilişkilendirilen dosya kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı iddia edildi.

'Yarın İstanbul Adliyesi’nde i̇fade verecek'

Habere göre İmamoğlu, yürütülen casusluk soruşturması kapsamında 26 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek.
İmamoğlu, Marmara Cezaevi’nden adliyeye sevk edilerek, savcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında ifadesi alınmak üzere hazır bulundurulacak.
Savcılığın talebi doğrultusunda, ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından da sorgulama yapılabileceği belirtildi.

Neyle suçlanıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturmasına ilişkin 24 Ekim 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, 4 Temmuz’da tutuklanan ve “terör örgütleriyle bağlantılı olduğu” iddia edilen Hüseyin Gün ile İmamoğlu’nun ilişkilendirildiğini duyurmuştu.
Açıklamada, 2019 yerel seçimleri sürecinde yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunulduğu ve seçim manipülasyonu yapıldığı iddialarına yer verildi.
Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturmanın “casusluk faaliyeti” ve “örgüt kurma” suçlamaları kapsamında sürdüğünü belirtti.
İddialara göre, soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ve iletişim ekibinin bazı üyeleri de şüpheli olarak gösteriliyor.
Savcılık, 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyon sonrası hazırlanan dosyada, soruşturmanın amacının “maddi menfaat elde etmek ve örgüt lideri olarak nitelendirilen İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak” olduğunu ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
15:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала