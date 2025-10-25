https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/ekrem-imamoglunun-casusluk-sorusturmasi-kapsaminda-yarin-istanbul-adliyesinde-ifadeye-goturulecegi-1100474084.html

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında yarın İstanbul Adliyesi’nde ifadeye götürüleceği iddia edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ekim'de Çağlayan'da bulunan İstanbul... 25.10.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094834222_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3752bc03b138e3c34f4ae8e0f0034e28.jpg

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, casusluk suçlaması yöneltilen soruşturma kapsamında yarın (26 Ekim Cumartesi) İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek. İmamoğlu’nun ifadesinin Hüseyin Gün ile ilişkilendirilen dosya kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı iddia edildi.'Yarın İstanbul Adliyesi’nde i̇fade verecek'Habere göre İmamoğlu, yürütülen casusluk soruşturması kapsamında 26 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilecek.İmamoğlu, Marmara Cezaevi’nden adliyeye sevk edilerek, savcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında ifadesi alınmak üzere hazır bulundurulacak.Savcılığın talebi doğrultusunda, ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından da sorgulama yapılabileceği belirtildi.Neyle suçlanıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturmasına ilişkin 24 Ekim 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, 4 Temmuz’da tutuklanan ve “terör örgütleriyle bağlantılı olduğu” iddia edilen Hüseyin Gün ile İmamoğlu’nun ilişkilendirildiğini duyurmuştu.Açıklamada, 2019 yerel seçimleri sürecinde yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunulduğu ve seçim manipülasyonu yapıldığı iddialarına yer verildi.Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturmanın “casusluk faaliyeti” ve “örgüt kurma” suçlamaları kapsamında sürdüğünü belirtti.İddialara göre, soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan ve iletişim ekibinin bazı üyeleri de şüpheli olarak gösteriliyor.Savcılık, 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyon sonrası hazırlanan dosyada, soruşturmanın amacının “maddi menfaat elde etmek ve örgüt lideri olarak nitelendirilen İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak” olduğunu ileri sürdü.

