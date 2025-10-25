Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık

Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik

Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zordu. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zordu.

(CHP'li belediyeler)Şikayet listemiz biraz daha uzun.Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti (CHP'li belediyeler)Şikayet listemiz biraz daha uzun.Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti

Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor

Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor

Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz

Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız

Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır