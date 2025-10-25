Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
15:49 25.10.2025 (güncellendi: 16:13 25.10.2025)
© AA / TCCB/ Murat Kula Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
CHP'li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi
Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık
Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik
Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz daha çok zordu.
(CHP'li belediyeler)Şikayet listemiz biraz daha uzun.Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti
Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor
Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz
Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız
Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır
Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var