CHP Genel Başkanı Özel: Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'yi göz ardı etmek imkansız
CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'yi göz ardı etmenin imkansız olduğunu dile getirdi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) Luzern'deki kongresinde konuşma yaptı.Modern Türkiye'nin kurulmasında büyük önemi olan Lozan Antlaşması ve Montrö Sözleşmesi'nin imzalandığı İsviçre'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'yi göz ardı etmek imkansızdır. Bu iki senaryo, Avrupalı dostlarımızın zihninde kaçınılmaz olarak önemli bir soruya neden oluyor; demokrasi mi, güvenlik mi? Demokrasinin sadece bir ülke için değil, tüm dünya için temel öneme sahip olduğu bilinciyle siyaset yapıyoruz. Her fırsatta demokrasi için küresel dayanışmanın önemini vurguluyoruz" dedi.İstikrar ve güvenlik arasındaki yakın bağlantının farkında olduklarını dile getiren Özel, ancak her ikisinin de demokrasi olmadan mümkün olmadığını vurguladı.'Avrupa ve Türkiye'nin güvenliği birbiriyle bağlantılı'CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:AB'nin, evrensel demokratik ilkeleri benimsemiş olması bakımından önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Özel, CHP olarak bu evrensel demokratik ilkeleri tam olarak desteklediklerini kaydetti.Özel, "Avrupa dediğimizde, bizim de parçası olduğumuz bir bölgeyi kastediyoruz. Avrupa'nın güvenliğinden bahsettiğimizde, kendi güvenliğimizden, yani hepimizin güvenliğinden bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) Luzern'deki kongresinde konuşma yaptı.
Modern Türkiye'nin kurulmasında büyük önemi olan Lozan Antlaşması ve Montrö Sözleşmesi'nin imzalandığı İsviçre'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'yi göz ardı etmek imkansızdır. Bu iki senaryo, Avrupalı dostlarımızın zihninde kaçınılmaz olarak önemli bir soruya neden oluyor; demokrasi mi, güvenlik mi? Demokrasinin sadece bir ülke için değil, tüm dünya için temel öneme sahip olduğu bilinciyle siyaset yapıyoruz. Her fırsatta demokrasi için küresel dayanışmanın önemini vurguluyoruz" dedi.
İstikrar ve güvenlik arasındaki yakın bağlantının farkında olduklarını dile getiren Özel, ancak her ikisinin de demokrasi olmadan mümkün olmadığını vurguladı.
'Avrupa ve Türkiye'nin güvenliği birbiriyle bağlantılı'
CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:
Sevgili yoldaşlar, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'da büyük güvenlik endişeleri olduğunu görüyoruz. Özellikle Ukrayna ve Filistin'de olmak üzere tüm savaş ve çatışmaların sona ermesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Avrupa ve Türkiye'nin güvenliğinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın doğal bir parçası olarak görüyoruz. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği destekliyoruz, Avrupa güvenlik mimarisi çerçevesinde eşit haklara sahip ortaklarız. Türkiye'nin sadece bir güvenlik garantörü olarak görülmesini reddediyoruz. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin ilkeler temelinde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz.
AB'nin, evrensel demokratik ilkeleri benimsemiş olması bakımından önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Özel, CHP olarak bu evrensel demokratik ilkeleri tam olarak desteklediklerini kaydetti.
Özel, "Avrupa dediğimizde, bizim de parçası olduğumuz bir bölgeyi kastediyoruz. Avrupa'nın güvenliğinden bahsettiğimizde, kendi güvenliğimizden, yani hepimizin güvenliğinden bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.