İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Catherine Connolly kazandı

İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Catherine Connolly, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine... 25.10.2025

İrlanda’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız sol milletvekili Catherine Connolly kazandı. Ülke genelinde açılan sandıklara göre Connolly, hükümetin desteklediği Fine Gael adayı Heather Humphreys’e büyük fark atarak oyların yaklaşık yüzde 64’ünü aldı.Connolly’nin zaferi, modern İrlanda tarihinde ilk kez bir solcu adayın cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesi anlamına geldi. Resmi sonuçlara göre 68 yaşındaki Connolly, mevcut Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in yerine geçerek ülkenin 10. Cumhurbaşkanı olacak.İrlanda Başbakanı Micheal Martin, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Connolly’yi “çok kapsamlı bir seçim başarısı” nedeniyle tebrik etti. Martin, Connolly’nin “İrlanda halkını temsil etmek için açık bir yetki kazandığını” belirterek, yeni cumhurbaşkanıyla “yakın işbirliği” içinde çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.Connolly’nin kampanyası, konut krizi, yaşam maliyeti ve siyasi yolsuzluk gibi konulara odaklanmıştı. Ayrıca Connolly’nin Filistin’e verdiği güçlü destek, genç seçmenlerin büyük bölümünü mobilize eden unsurlardan biri olarak öne çıktı. Yeni cumhurbaşkanının 11 Kasım 2025’te göreve başlayacak.

