Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/irlanda-sandik-basinda-cumhurbaskani-icin-en-guclu-iki-aday-1100449359.html
İrlanda sandık başında: Cumhurbaşkanı için en güçlü iki aday
İrlanda sandık başında: Cumhurbaşkanı için en güçlü iki aday
Sputnik Türkiye
Ülkenin 10’uncu cumhurbaşkanını seçmek için yaklaşık 3.5 milyon seçmen sandık başında. Üç aday arasında geçen yarışta iki aday öne çıkıyor. Detaylar haberde...
2025-10-24T12:47+0300
2025-10-24T12:47+0300
dünya
i̇rlanda
cumhurbaşkanlığı seçimi
fine gael
sinn fein
dublin
i̇şçi partisi (i̇rlanda)
catherine connolly
heather humphreys
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100448412_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d503f983729fcf241530f39a554d3d65.jpg
İrlanda’da seçmenler yedi yıllık görev süresi için yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmeye başladı. İrlanda'da mevcut seçmen sayısı 3.5 milyon. İrlanda Cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde sembolik bir makam olsa da, bu seçim ülkenin giderek kutuplaşan siyasi sisteminde tarihi bir dönüm noktasında gerçekleşiyor.İrlanda cumhurbaşkanı ne yapar?Cumhurbaşkanı, İrlanda’yı yurt dışında temsil ediyor ve ülkeye gelen devlet başkanları ile diğer üst düzey konukları Phoenix Park’taki resmi konut Aras an Uachtarain’de ağırlıyor.İki kadın aday arasındaBu seçimlerde kiracısından fazla kira aldığı ortaya çıkmasıyla seçimden çekilen Başbakan Micheal Martin'in adayı Jim Gavin, adaylar kesinleştikten sonra bu kararı aldığı için ismi pusulalarda yer alacak. Anketlere göre seçmenlerin sadece yüzde 8'i Gavin'i destekliyor.Seçim yarışının esas olarak iki kadın aday arasında geçiyor.Bağımsız Catherine Connolly (68), özellikle ‘Birleşik İrlanda’ fikrinin sembol partisi Sinn Fein'in de aralarında bulunduğu 7 parti ile bağımsızların desteğine sahip.Anketlere göre yüzde 60'lara varan bir oy alması beklenen Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımları atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vaat ediyor.Connolly ayrıca, konut ve refah konularında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapma sözü veriyor.Diğer aday Heather Humphreys'in Protestan azınlıktan olması ve geçmişte İngiliz destekçisi olması ise dezavantajı olarak öne çıkarken Humphreys, bu özelliğiyle adadaki iki İrlanda arasında köprü olabileceğini söylüyor.İrlanda basını: Birinci beyefendi kim olacak?Dublin merkezli Irish Times öne çıkan iki kadın adayın eşlerinin profilini çıkararak “Birinci beyefendi kim olacak?” sorusunu sordu.Gazete iki eşle ilgili şu yorumu yapıyor:Her iki eş de mütevazı kişilikleriyle, olası bir ‘birinci beyefendi’ rolünü sessizlik ve destek üzerine kuracağa benziyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html
i̇rlanda
dublin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100448412_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_5bf497d87dfe55884678f03f453cfc98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irlanda, esçimler, connolly, humphreys, seçim sonuçları, cumhurbaşkanlığı seçimleri
irlanda, esçimler, connolly, humphreys, seçim sonuçları, cumhurbaşkanlığı seçimleri

İrlanda sandık başında: Cumhurbaşkanı için en güçlü iki aday

12:47 24.10.2025
Catherine Connolly ve Heather Humphreys
Catherine Connolly ve Heather Humphreys - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
Abone ol
Ülkenin 10’uncu cumhurbaşkanını seçmek için yaklaşık 3.5 milyon seçmen sandık başında. Üç aday arasında geçen yarışta iki aday öne çıkıyor: IRA’nın eski siyasi kanadı Sein Fein’in desteklediği bağımsız aday Catherine Connolly ve Fine Gael'in adayı Heather Humphreys.
İrlanda’da seçmenler yedi yıllık görev süresi için yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmeye başladı. İrlanda'da mevcut seçmen sayısı 3.5 milyon.
İrlanda Cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde sembolik bir makam olsa da, bu seçim ülkenin giderek kutuplaşan siyasi sisteminde tarihi bir dönüm noktasında gerçekleşiyor.

İrlanda cumhurbaşkanı ne yapar?

Cumhurbaşkanı, İrlanda’yı yurt dışında temsil ediyor ve ülkeye gelen devlet başkanları ile diğer üst düzey konukları Phoenix Park’taki resmi konut Aras an Uachtarain’de ağırlıyor.
En temel görevi ise İrlanda Anayasası’nın uygulanmasını güvence altına almak.

İki kadın aday arasında

Bu seçimlerde kiracısından fazla kira aldığı ortaya çıkmasıyla seçimden çekilen Başbakan Micheal Martin'in adayı Jim Gavin, adaylar kesinleştikten sonra bu kararı aldığı için ismi pusulalarda yer alacak. Anketlere göre seçmenlerin sadece yüzde 8'i Gavin'i destekliyor.
Seçim yarışının esas olarak iki kadın aday arasında geçiyor.
Bağımsız Catherine Connolly (68), özellikle ‘Birleşik İrlanda’ fikrinin sembol partisi Sinn Fein'in de aralarında bulunduğu 7 parti ile bağımsızların desteğine sahip.
Anketlere göre yüzde 60'lara varan bir oy alması beklenen Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımları atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vaat ediyor.
Connolly ayrıca, konut ve refah konularında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapma sözü veriyor.
Diğer aday Heather Humphreys'in Protestan azınlıktan olması ve geçmişte İngiliz destekçisi olması ise dezavantajı olarak öne çıkarken Humphreys, bu özelliğiyle adadaki iki İrlanda arasında köprü olabileceğini söylüyor.

İrlanda basını: Birinci beyefendi kim olacak?

Dublin merkezli Irish Times öne çıkan iki kadın adayın eşlerinin profilini çıkararak “Birinci beyefendi kim olacak?” sorusunu sordu.
Catherine Connolly ve eşi Brian McEnery, Heather Humphreys ve eşi Eric Humphreys (küçük fotoğraf)
Catherine Connolly ve eşi Brian McEnery, Heather Humphreys ve eşi Eric Humphreys (küçük fotoğraf) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
Catherine Connolly ve eşi Brian McEnery, Heather Humphreys ve eşi Eric Humphreys (küçük fotoğraf)
Bağımsız aday Catherine Connolly’nin eşi Brian McEnery 2013’te geçirdiği felç sonrası uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçti. Emekli bir ahşap işleri öğretmeni olan McEnery, halen Galway’in Claddagh bölgesinde aktif bir toplum gönüllüsü. 33 yıllık evli çiftin iki oğlu var.
Eric Humphreys, Heather Humphreys’in eşi. Çift 1979’da Monaghan’daki bir dansta tanıştı, 1987’de evlendi ve iki kızları oldu. Eric, çiftçilikle uğraşan, yerel Hereford sığır yetiştiricileri arasında tanınan bir isim. 100 dönümlük çiftliğinde 35 sığırı bulunuyor. Sessiz bir kişiliğe sahip olan Humphreys, eşinin siyasi kariyerinde her zaman destekleyici oldu ve İrlanda basınına göre 2003’te siyasete girmesi için onu cesaretlendiren de kendisiydi.
Gazete iki eşle ilgili şu yorumu yapıyor:
Her iki eş de mütevazı kişilikleriyle, olası bir ‘birinci beyefendi’ rolünü sessizlik ve destek üzerine kuracağa benziyor.
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
8 Kasım 2024, 09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала