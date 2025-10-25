https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/avrupa-birligi-cine-olan-bagimliligini-azaltmak-uzere-yeni-planini-duyurdu-resourceeu-1100475954.html

Avrupa Birliği, 'Çin'e olan bağımlılığını azaltmak' üzere yeni planını duyurdu: RESourceEU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen, nadir toprak elementleri ve kritik ham maddelerde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak üzere yeni bir plan üzerinde... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB’nin Çin’den hammaddeye bağımlılığını azaltma girişimini duyurdu. Söz konusu girişim kapsamında, Avustralya, Kazakistan, Kanada, Özbekistan, Ukrayna ve Şili gibi ülkelerle hammadde tedariki ve işleme alanında ortaklığın genişletilmesi öngörülüyor.Son dönemde Çin'in nadir toprak elementleri ve batarya malzemeleri üzerindeki ihracat kontrollerini önemli ölçüde sıkılaştırdığını dile getiren von der Leyen, bunun Çin ile ABD arasındaki ekonomik sürtüşmenin bir parçası olduğunu ancak Avrupa'yı önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.Von der Leyen, nadir toprak elementlerinin otomobiller, yarı iletkenler veya askeri ekipmanlar başta olmak üzere, endüstri için çok önemli olduğuna işaret ederek konuşmasında şu cümleleri vurguladı:Berlin’de düzenlenen Berlin Global Dialogue konferansında konuşan Leyen, “Amacımız, Avrupa sanayimiz için kritik öneme sahip hammaddelere kısa, orta ve uzun vadede alternatif kaynaklardan erişimi sağlamaktır" cümlelerini kaydetti.Yeni projenin AB’nin Rus gazına bağımlılığını sona erdirmeyi amaçlayan REPowerEU programına benzer şekilde RESourceEU adını alacağı kaydedildi.'Gerekirse müdahale ederiz'Von der Leyen, "Kısa vadede Çinli meslektaşlarımızla birlikte çözümler bulmaya odaklanıyoruz. Ancak gerektiğinde müdahale etmek için tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız. G7 ortaklarımızla koordineli bir müdahale üzerinde çalışacağız" diye konuştu.'RESourceEU' adında yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını vurgulayan von der Leyen, "Planın amacı Avrupa sanayisi için kısa, orta ve uzun vadede alternatif kritik ham madde kaynaklarına erişimi güvence altına almak" dedi.Von der Leyen, girişim kapsamında Avustralya, Kazakistan, Kanada, Özbekistan, Ukrayna ve Şili gibi ülkelerle hammadde tedariki ve işleme alanında ortaklığın genişletilmesinin öngörüldüğünü belirterek şu cümleleri kaydetti:9 Ekim’de Çin Ticaret Bakanlığı nadir toprak metalleri, bunlarla ilgili teknolojiler ve çıkarma ekipmanlarının ihracatına yönelik kontrol önlemlerini sıkılaştıran birkaç belge yayımlamıştı. Söz konusu belgelerde ürün tedariki gerçekleştirmek üzere özel bir lisans alınmasının gerekli olduğu kaydedilmişti. Bu durum ABD ve AB’de hoşnutsuzluk yaratmış ve 23 Ekim’deki AB Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin nadir toprak metallerine yönelik ihracat kontrol önlemlerini gevşetmemesi halinde Avrupa’nın yeşil ve savunma sanayisi için gerekli bu metallere karşı Çin’e 'en sert yaptırımların' uygulanmasını talep etmişti.

