ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Çin ile ticaret anlaşması karşılığında Tayvan'a olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Çin ile ticaret anlaşması karşılığında Tayvan’a olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Tayvan'ın Malezya'da yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi. 25.10.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuşmasında, Tayvan’ın ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini belirterek Tayvan’a verdiklerii destekten vazgeçmeyi planlamadıklarını dile getirdi.Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Çin ile ticaret anlaşması karşılığında Tayvan’a olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz

20:27 25.10.2025
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Tayvan’ın Malezya’da yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuşmasında, Tayvan’ın ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini belirterek Tayvan’a verdiklerii destekten vazgeçmeyi planlamadıklarını dile getirdi.
Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bence kimsenin endişelendiği gibi bir ticaret anlaşması yapılıp, Tayvan’dan vazgeçmemiz karşılığında ticarette avantajlı muamele elde edeceğimiz bir durum söz konusu olmayacak. Böyle bir şeyi düşünen kimse yok.
