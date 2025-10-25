https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/abd-disisleri-bakani-rubio-cin-ile-ticaret-anlasmasi-karsiliginda-tayvana-olan-destegimizden-1100476220.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Çin ile ticaret anlaşması karşılığında Tayvan’a olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Çin ile ticaret anlaşması karşılığında Tayvan’a olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Tayvan’ın Malezya’da yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T20:27+0300
2025-10-25T20:27+0300
2025-10-25T20:27+0300
poli̇ti̇ka
abd
marco rubio
abd
tayvan
çin
malezya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_89c396d42b9c2e1696c1707ecb77e9c9.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuşmasında, Tayvan’ın ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini belirterek Tayvan’a verdiklerii destekten vazgeçmeyi planlamadıklarını dile getirdi.Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/avrupa-birligi-cine-olan-bagimliligini-azaltmak-uzere-yeni-planini-duyurdu-resourceeu-1100475954.html
abd
tayvan
çin
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_31:0:688:493_1920x0_80_0_0_0e4d61ba2edddb7e2830727ec0ca142c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, abd, tayvan, çin, malezya
abd, marco rubio, abd, tayvan, çin, malezya
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Çin ile ticaret anlaşması karşılığında Tayvan’a olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Tayvan’ın Malezya’da yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuşmasında, Tayvan’ın ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda endişelenmemesi gerektiğini belirterek Tayvan’a verdiklerii destekten vazgeçmeyi planlamadıklarını dile getirdi.
Rubio açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bence kimsenin endişelendiği gibi bir ticaret anlaşması yapılıp, Tayvan’dan vazgeçmemiz karşılığında ticarette avantajlı muamele elde edeceğimiz bir durum söz konusu olmayacak. Böyle bir şeyi düşünen kimse yok.