Zaharova, ABD’nin Zelenskiy'e ne kadar harcandığını sorguladı: 'Bu miktar ‘gıda kutusuna’ çevrildiğinde ne kadar eder?'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD hükümetinin devam eden kapanma süreci bağlamında, ABD’nin Vladimir Zelenskiy’e verdiği destek için harcadığı miktarı sorguladı.Zaharova Telegram kanalında, şu ifadeleri kullandı:Sözcü paylaşımında ayrıca, hükümetin kapanması nedeniyle ücretsiz yemek almak için sıraya giren ABD’li federal çalışanların görüntülendiği bir haber bağlantısına yer verdi.Beyaz Saray, perşembe günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin kapanmasının 23. gününe ulaştığını ve bu nedenle cuma günü ABD’de 500 binden fazla federal çalışanın maaş alamayacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD hükümetinin devam eden kapanma süreci bağlamında, ABD’nin Vladimir Zelenskiy’e verdiği destek için harcadığı miktarı sorguladı.
Zaharova Telegram kanalında, şu ifadeleri kullandı:
ABD, Zelenskiy için ne kadar para harcadı? Bu miktar, ‘gıda kutularına’ çevrildiğinde ne kadar eder?
Sözcü paylaşımında ayrıca, hükümetin kapanması nedeniyle ücretsiz yemek almak için sıraya giren ABD’li federal çalışanların görüntülendiği bir haber bağlantısına yer verdi.
Beyaz Saray, perşembe günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin kapanmasının 23. gününe ulaştığını ve bu nedenle cuma günü ABD’de 500 binden fazla federal çalışanın maaş alamayacağını bildirdi.