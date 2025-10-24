https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-2025te-3-bin-228-rusya-karsiti-icerik-tespit-edildi-1100459462.html
Zaharova: 2025'te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi
Zaharova: 2025’te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2025 yılında Rusya'ya yönelik 3 binden fazla siber saldırı kaydedildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine...
8. Küresel Genç Diplomatlar Forumu'nda konuşan Zaharova, siber ortamda Rusya karşıtı içerikli paylaşımların sayısında artış olduğunu belirterek, "2025 yılında 3 bin 228 Rusya karşıtı siber saldırı kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla" dedi.Zaharova ayrıca, deepfake'lerin sayısının da altı kat artarak 60 bine ulaştığını vurguladı.
17:23 24.10.2025 (güncellendi: 18:09 24.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2025 yılında Rusya'ya yönelik 3 binden fazla siber saldırı kaydedildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla olduğunu belirtti.
8. Küresel Genç Diplomatlar Forumu'nda konuşan Zaharova, siber ortamda Rusya karşıtı içerikli paylaşımların sayısında artış olduğunu belirterek, "2025 yılında 3 bin 228 Rusya karşıtı siber saldırı kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla" dedi.
Zaharova ayrıca, deepfake'lerin sayısının da altı kat artarak 60 bine ulaştığını vurguladı.