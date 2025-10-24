Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-2025te-3-bin-228-rusya-karsiti-icerik-tespit-edildi-1100459462.html
Zaharova: 2025’te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi
Zaharova: 2025’te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2025 yılında Rusya'ya yönelik 3 binden fazla siber saldırı kaydedildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T17:23+0300
2025-10-24T18:09+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
siber saldırı
rusya
deepfake
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_199973752abc2d80bc0a4cf42db94164.jpg
8. Küresel Genç Diplomatlar Forumu'nda konuşan Zaharova, siber ortamda Rusya karşıtı içerikli paylaşımların sayısında artış olduğunu belirterek, "2025 yılında 3 bin 228 Rusya karşıtı siber saldırı kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla" dedi.Zaharova ayrıca, deepfake'lerin sayısının da altı kat artarak 60 bine ulaştığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/brezilyali-uzman-rusyanin-altyapisini-hedef-alan-siber-saldirilarin-etkisi-sinirlidir-1098546273.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_5d823c94cd6fbd702146b6552e8933d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, siber saldırı, rusya, deepfake
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, siber saldırı, rusya, deepfake

Zaharova: 2025’te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi

17:23 24.10.2025 (güncellendi: 18:09 24.10.2025)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2025 yılında Rusya'ya yönelik 3 binden fazla siber saldırı kaydedildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla olduğunu belirtti.
8. Küresel Genç Diplomatlar Forumu'nda konuşan Zaharova, siber ortamda Rusya karşıtı içerikli paylaşımların sayısında artış olduğunu belirterek, "2025 yılında 3 bin 228 Rusya karşıtı siber saldırı kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla" dedi.
Zaharova ayrıca, deepfake'lerin sayısının da altı kat artarak 60 bine ulaştığını vurguladı.
Siber suçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
Brezilyalı uzman: Rusya’nın altyapısını hedef alan siber saldırıların etkisi sınırlıdır
12 Ağustos, 16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала