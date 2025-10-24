https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-2025te-3-bin-228-rusya-karsiti-icerik-tespit-edildi-1100459462.html

Zaharova: 2025’te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi

Zaharova: 2025'te 3 bin 228 Rusya karşıtı içerik tespit edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2025 yılında Rusya'ya yönelik 3 binden fazla siber saldırı kaydedildiğini, bunun geçen yılın aynı dönemine... 24.10.2025

8. Küresel Genç Diplomatlar Forumu'nda konuşan Zaharova, siber ortamda Rusya karşıtı içerikli paylaşımların sayısında artış olduğunu belirterek, "2025 yılında 3 bin 228 Rusya karşıtı siber saldırı kaydedildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla" dedi.Zaharova ayrıca, deepfake'lerin sayısının da altı kat artarak 60 bine ulaştığını vurguladı.

