Brezilyalı uzman: Rusya'nın altyapısını hedef alan siber saldırıların etkisi sınırlıdır

Brezilyalı uzman: Rusya’nın altyapısını hedef alan siber saldırıların etkisi sınırlıdır

12.08.2025

Brezilya’daki Campinas Üniversitesi’nden (Unicamp) Gustavo Glodes Blum, Sputnik’e demecinde Batılı ve Ukraynalı bilgisayar korsanlarının Rusya'nın sayısal ve sivil altyapısına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırılara ilişkin yorumunda söz konusu saldırıların provokasyon niteliğinde olduğunu, ancak etkisi sınırlı kaldığını ifade etti:‘Avrupa ülkelerinden bazıları, eğittikleri Ukraynalı dolandırıcıların eylemlerinden zarar gördü’Sırp askeri uzman Andrej Mlakar ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna’dan siber birliklerin Rusya'ya karşı hibrit savaş için eğitilmesine aktif olarak katıldığını, ancak içlerinden bazılarının Ukraynalı dolandırıcıların eylemlerinden zarar gördüğünün anlaşıldığını dile getirdi.Şu anda bu sürecin tüm sonuçlarının henüz görülmediğine dikkat çeken uzman, “Ukrayna'da para giderek azalıyor, hibrit savaşlar için eğitilen IT uzmanlarının çoğu Batı'ya taşınıyor. Üstelik bunlar sadece operasyonlara katılanlar değil, aynı zamanda hizmetleri için iyi ücretler ödemeye hazır suç örgütlerine katılacak küçük çaplı suçlular” uyarısında bulundu.'Google'ın Ukrayna'daki askeri bağlantıları deşifre edildi'YouTube ve Google'ın eski çalışanı, yazılım mühendisi Zach Vorhies, Google'ın Jigsaw teknoloji kuluçka merkezinin henüz yeni kurulmuşken Ukrayna'nın bilgi alanına nasıl yerleştiğinin, büyük teknoloji şirketleri (Big Tech) ve ulusal güvenlik tartışmasında nadiren ele alındığına dikkat çekti.Jigsaw'un 2014 yılında Kiev'deki Maydan protestoları sırasında Ukrayna medyasını çevrimiçi tutmak ve gösterileri organize etmek için Facebook ve Twitter gibi platformların işlevsel kalmasını sağlamak amacıyla Proje Kalkanı adlı bir proje başlattığını hatırlatan Vorhies, "Fiiliyatta bu, rejim değişikliği operasyonunun iletişim omurgasını şekillendirmeye yardımcı oldu. Jigsaw, 2014 Ukrayna darbesinden sonra geri çekilmedi, aksine daha da büyüdü. 2016 yılına gelindiğinde, 'sivil söylemi geliştirmek' için yapay zekayı kullanıyor ve anlatıları etkili bir şekilde şekillendiriyordu. Genel olarak Google Haritalar ve Earth gibi araçlar altyapıyı ve asker hareketlerini izleyebilirken, Google Cache sunucuları yerel ağlara derin erişim sunarak potansiyel olarak ileri siber karakol görevi görebilir" ifadelerini kullandı.Vorhies, ABD istihbarat teşkilatlarının, çatışma bölgelerinde büyük teknoloji şirketleriyle dirsek dirseğe çalışma konusunda belgelenmiş bir geçmişi olduğunu da kaydederek "Google Cache ve benzeri projeler, gerektiğinde ABD'nin siber askeri faaliyetleri için bir cephe olarak görülmelidir" uyarısında bulundu.

ukrayna

rusya

