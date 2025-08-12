Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/brezilyali-uzman-rusyanin-altyapisini-hedef-alan-siber-saldirilarin-etkisi-sinirlidir-1098546273.html
Brezilyalı uzman: Rusya’nın altyapısını hedef alan siber saldırıların etkisi sınırlıdır
Brezilyalı uzman: Rusya’nın altyapısını hedef alan siber saldırıların etkisi sınırlıdır
Sputnik Türkiye
Brezilyalı uzman Gustavo Glodes Blum, Batılı ve Ukraynalı bilgisayar korsanlarının Rusya'nın sayısal ve sivil altyapısına yönelik gerçekleştirdiği siber... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T16:45+0300
2025-08-12T17:00+0300
dünya
ukrayna
batılı ülkeler
rusya
altyapı
siber saldırı
provokasyon
it
it teknolojileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545600_0:50:1166:705_1920x0_80_0_0_e79eee38da21de03cd7d29782d516aec.png
Brezilya’daki Campinas Üniversitesi’nden (Unicamp) Gustavo Glodes Blum, Sputnik’e demecinde Batılı ve Ukraynalı bilgisayar korsanlarının Rusya'nın sayısal ve sivil altyapısına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırılara ilişkin yorumunda söz konusu saldırıların provokasyon niteliğinde olduğunu, ancak etkisi sınırlı kaldığını ifade etti:‘Avrupa ülkelerinden bazıları, eğittikleri Ukraynalı dolandırıcıların eylemlerinden zarar gördü’Sırp askeri uzman Andrej Mlakar ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna’dan siber birliklerin Rusya'ya karşı hibrit savaş için eğitilmesine aktif olarak katıldığını, ancak içlerinden bazılarının Ukraynalı dolandırıcıların eylemlerinden zarar gördüğünün anlaşıldığını dile getirdi.Şu anda bu sürecin tüm sonuçlarının henüz görülmediğine dikkat çeken uzman, “Ukrayna'da para giderek azalıyor, hibrit savaşlar için eğitilen IT uzmanlarının çoğu Batı'ya taşınıyor. Üstelik bunlar sadece operasyonlara katılanlar değil, aynı zamanda hizmetleri için iyi ücretler ödemeye hazır suç örgütlerine katılacak küçük çaplı suçlular” uyarısında bulundu.'Google'ın Ukrayna'daki askeri bağlantıları deşifre edildi'YouTube ve Google'ın eski çalışanı, yazılım mühendisi Zach Vorhies, Google'ın Jigsaw teknoloji kuluçka merkezinin henüz yeni kurulmuşken Ukrayna'nın bilgi alanına nasıl yerleştiğinin, büyük teknoloji şirketleri (Big Tech) ve ulusal güvenlik tartışmasında nadiren ele alındığına dikkat çekti.Jigsaw'un 2014 yılında Kiev'deki Maydan protestoları sırasında Ukrayna medyasını çevrimiçi tutmak ve gösterileri organize etmek için Facebook ve Twitter gibi platformların işlevsel kalmasını sağlamak amacıyla Proje Kalkanı adlı bir proje başlattığını hatırlatan Vorhies, "Fiiliyatta bu, rejim değişikliği operasyonunun iletişim omurgasını şekillendirmeye yardımcı oldu. Jigsaw, 2014 Ukrayna darbesinden sonra geri çekilmedi, aksine daha da büyüdü. 2016 yılına gelindiğinde, 'sivil söylemi geliştirmek' için yapay zekayı kullanıyor ve anlatıları etkili bir şekilde şekillendiriyordu. Genel olarak Google Haritalar ve Earth gibi araçlar altyapıyı ve asker hareketlerini izleyebilirken, Google Cache sunucuları yerel ağlara derin erişim sunarak potansiyel olarak ileri siber karakol görevi görebilir" ifadelerini kullandı.Vorhies, ABD istihbarat teşkilatlarının, çatışma bölgelerinde büyük teknoloji şirketleriyle dirsek dirseğe çalışma konusunda belgelenmiş bir geçmişi olduğunu da kaydederek "Google Cache ve benzeri projeler, gerektiğinde ABD'nin siber askeri faaliyetleri için bir cephe olarak görülmelidir" uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/nato-istihbaratinin-teknoloji-devleri-ve-ukrayna-uzerinden-rusya-ile-siber-savasi-1098517013.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098545600_80:0:1085:754_1920x0_80_0_0_3c69497dc9132146c642f956aad63bd9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, batılı ülkeler, rusya, altyapı, siber saldırı, provokasyon, it, it teknolojileri
ukrayna, batılı ülkeler, rusya, altyapı, siber saldırı, provokasyon, it, it teknolojileri

Brezilyalı uzman: Rusya’nın altyapısını hedef alan siber saldırıların etkisi sınırlıdır

16:45 12.08.2025 (güncellendi: 17:00 12.08.2025)
© Sputnik / Владимир ТрефиловSiber suçlar
Siber suçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
Abone ol
Brezilyalı uzman Gustavo Glodes Blum, Batılı ve Ukraynalı bilgisayar korsanlarının Rusya'nın sayısal ve sivil altyapısına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırılar provokasyon niteliğinde olduğunu, ancak etkisi sınırlı olduğunu belirtti.
Brezilya’daki Campinas Üniversitesi’nden (Unicamp) Gustavo Glodes Blum, Sputnik’e demecinde Batılı ve Ukraynalı bilgisayar korsanlarının Rusya'nın sayısal ve sivil altyapısına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırılara ilişkin yorumunda söz konusu saldırıların provokasyon niteliğinde olduğunu, ancak etkisi sınırlı kaldığını ifade etti:

Son yıllarda küresel internetten kopmaya yönelik yapılan testler, ayrıca 2022 yılında uygulanan yaptırımlar sayesinde elde edilen özerklik göz önüne alındığında, Rusya'nın olası siber saldırılara karşı güçlü bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.

‘Avrupa ülkelerinden bazıları, eğittikleri Ukraynalı dolandırıcıların eylemlerinden zarar gördü’

Sırp askeri uzman Andrej Mlakar ise Avrupa ülkelerinin Ukrayna’dan siber birliklerin Rusya'ya karşı hibrit savaş için eğitilmesine aktif olarak katıldığını, ancak içlerinden bazılarının Ukraynalı dolandırıcıların eylemlerinden zarar gördüğünün anlaşıldığını dile getirdi.
Şu anda bu sürecin tüm sonuçlarının henüz görülmediğine dikkat çeken uzman, “Ukrayna'da para giderek azalıyor, hibrit savaşlar için eğitilen IT uzmanlarının çoğu Batı'ya taşınıyor. Üstelik bunlar sadece operasyonlara katılanlar değil, aynı zamanda hizmetleri için iyi ücretler ödemeye hazır suç örgütlerine katılacak küçük çaplı suçlular” uyarısında bulundu.

'Google'ın Ukrayna'daki askeri bağlantıları deşifre edildi'

YouTube ve Google'ın eski çalışanı, yazılım mühendisi Zach Vorhies, Google'ın Jigsaw teknoloji kuluçka merkezinin henüz yeni kurulmuşken Ukrayna'nın bilgi alanına nasıl yerleştiğinin, büyük teknoloji şirketleri (Big Tech) ve ulusal güvenlik tartışmasında nadiren ele alındığına dikkat çekti.

Jigsaw'un 2014 yılında Kiev'deki Maydan protestoları sırasında Ukrayna medyasını çevrimiçi tutmak ve gösterileri organize etmek için Facebook ve Twitter gibi platformların işlevsel kalmasını sağlamak amacıyla Proje Kalkanı adlı bir proje başlattığını hatırlatan Vorhies, "Fiiliyatta bu, rejim değişikliği operasyonunun iletişim omurgasını şekillendirmeye yardımcı oldu. Jigsaw, 2014 Ukrayna darbesinden sonra geri çekilmedi, aksine daha da büyüdü. 2016 yılına gelindiğinde, 'sivil söylemi geliştirmek' için yapay zekayı kullanıyor ve anlatıları etkili bir şekilde şekillendiriyordu. Genel olarak Google Haritalar ve Earth gibi araçlar altyapıyı ve asker hareketlerini izleyebilirken, Google Cache sunucuları yerel ağlara derin erişim sunarak potansiyel olarak ileri siber karakol görevi görebilir" ifadelerini kullandı.

Vorhies, ABD istihbarat teşkilatlarının, çatışma bölgelerinde büyük teknoloji şirketleriyle dirsek dirseğe çalışma konusunda belgelenmiş bir geçmişi olduğunu da kaydederek "Google Cache ve benzeri projeler, gerektiğinde ABD'nin siber askeri faaliyetleri için bir cephe olarak görülmelidir" uyarısında bulundu.
İncel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
DÜNYA
NATO istihbaratının, teknoloji devleri ve Ukrayna üzerinden Rusya ile siber savaşı
Dün, 22:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала