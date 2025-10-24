https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/yolyemezler-yasadisi-bahis-operasyonu-51-kisi-icin-gozalti-karari-1100439264.html

Yolyemezler yasadışı bahis operasyonu: 51 kişi için gözaltı kararı

"Yolyemezler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 51 kişi hakkında yakalama ve gözaltı... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolyemezler" suç örgütüne yönelik yasadışı bahis soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar liraya yaklaşan yasa dışı bahis oynatma eylemine dair, toplam 51 şüpheliye yönelik olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı talimatı verdi.

