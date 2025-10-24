https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/unlu-otomobil-markasi-cip-krizi-nedeniyle-iki-modelinin-uretimini-durduruyor-1100463278.html

Ünlü otomobil markası, çip krizi nedeniyle iki modelinin üretimini durduruyor

Ünlü otomobil markası, çip krizi nedeniyle iki modelinin üretimini durduruyor

Almanya merkezli Volkswagen, kritik modellerinin üretimini etkileyecek yeni bir yarı iletken çip krizi ile karşı karşıya. Detaylar haberde...

Tedarik zinciri kaynaklarına göre Volkswagen, bu hafta için yeterli malzemeye sahip olsa da gelecek haftaki üretim planı belirsiz.Şirketin bazı çalışanlar için kısa çalışma uygulaması başlatılması amacıyla iş bulma kurumuyla iletişime geçtiği belirtildi. Bu durumun başlangıçta birkaç bin, ilerleyen dönemde ise on binlerce çalışanı etkileyebileceği ifade ediliyor.Şirket sözcüsünden açıklamaVolkswagen, T-online sitesine yaptığı açıklamada üretim durdurma planını doğruladı ancak gerekçe olarak stok düzenlemesini gösterdi.Çip ihracatı kriziBuna karşın, sektörden gelen bilgilere göre sorun, çip üreticisi Nexperia çevresinde yaşanan uluslararası ticaret geriliminden kaynaklanıyor.Bunun üzerine Çin hükümeti, Ekim ayı başında bazı Nexperia ürünlerinin ihracatını yasakladı. Bu durum, şirketin üretiminde aksamalara yol açtı.Zincir durduğunda, tüm sistem aksıyorNexperia, otomobillerdeki elektronik kontrol sistemlerinde yer alan ‘güç iletkenleri’ üreten dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri.Bu parçalar doğrudan otomobil üreticilerine değil, onların modül sağlayıcılarına gönderiliyor. Bu zincir durduğunda, tüm tedarik sistemi aksıyor.

