https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/unlu-otomobil-markasi-cip-krizi-nedeniyle-iki-modelinin-uretimini-durduruyor-1100463278.html
Ünlü otomobil markası, çip krizi nedeniyle iki modelinin üretimini durduruyor
Ünlü otomobil markası, çip krizi nedeniyle iki modelinin üretimini durduruyor
Sputnik Türkiye
Almanya merkezli Volkswagen, kritik modellerinin üretimini etkileyecek yeni bir yarı iletken çip krizi ile karşı karşıya. Detaylar haberde...
2025-10-24T19:30+0300
2025-10-24T19:30+0300
2025-10-24T19:30+0300
ekonomi̇
volkswagen (vw)
golf
üretim
durdurma
otomotiv
haberler
çip krizi
nexperia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100463121_0:59:1025:635_1920x0_80_0_0_0403c99c145f80ee471960059aacd220.jpg
Tedarik zinciri kaynaklarına göre Volkswagen, bu hafta için yeterli malzemeye sahip olsa da gelecek haftaki üretim planı belirsiz.Şirketin bazı çalışanlar için kısa çalışma uygulaması başlatılması amacıyla iş bulma kurumuyla iletişime geçtiği belirtildi. Bu durumun başlangıçta birkaç bin, ilerleyen dönemde ise on binlerce çalışanı etkileyebileceği ifade ediliyor.Şirket sözcüsünden açıklamaVolkswagen, T-online sitesine yaptığı açıklamada üretim durdurma planını doğruladı ancak gerekçe olarak stok düzenlemesini gösterdi.Çip ihracatı kriziBuna karşın, sektörden gelen bilgilere göre sorun, çip üreticisi Nexperia çevresinde yaşanan uluslararası ticaret geriliminden kaynaklanıyor.Bunun üzerine Çin hükümeti, Ekim ayı başında bazı Nexperia ürünlerinin ihracatını yasakladı. Bu durum, şirketin üretiminde aksamalara yol açtı.Zincir durduğunda, tüm sistem aksıyorNexperia, otomobillerdeki elektronik kontrol sistemlerinde yer alan ‘güç iletkenleri’ üreten dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri.Bu parçalar doğrudan otomobil üreticilerine değil, onların modül sağlayıcılarına gönderiliyor. Bu zincir durduğunda, tüm tedarik sistemi aksıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100463121_50:0:973:692_1920x0_80_0_0_fcf166e17f3cd76124b57798fc97ca34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
volkswagen, golf, tiguan, çip, kriz, üretimi durdurma, haberler, otomotiv haberleri, ekonomi haberleri, nadir elementler,
volkswagen, golf, tiguan, çip, kriz, üretimi durdurma, haberler, otomotiv haberleri, ekonomi haberleri, nadir elementler,
Ünlü otomobil markası, çip krizi nedeniyle iki modelinin üretimini durduruyor
Almanya merkezli Volkswagen, kritik modellerinin üretimini etkileyecek yeni bir yarı iletken çip krizi ile karşı karşıya. Şirketin ana fabrikası olan Wolfsburg’daki Golf üretiminin önümüzdeki hafta, Tiguan üretiminin ise kısa süre sonra durabileceği bildiriliyor.
Tedarik zinciri kaynaklarına göre Volkswagen, bu hafta için yeterli malzemeye sahip olsa da gelecek haftaki üretim planı belirsiz.
Şirketin bazı çalışanlar için kısa çalışma uygulaması başlatılması amacıyla iş bulma kurumuyla iletişime geçtiği belirtildi. Bu durumun başlangıçta birkaç bin, ilerleyen dönemde ise on binlerce çalışanı etkileyebileceği ifade ediliyor.
Şirket sözcüsünden açıklama
Volkswagen, T-online sitesine yaptığı açıklamada üretim durdurma planını doğruladı ancak gerekçe olarak stok düzenlemesini gösterdi.
Alman basınına göre şirket sözcüsü, 24 Ekim cuma günü Wolfsburg’daki Golf ve Tiguan üretiminin geçici olarak askıya alınacağını,
üretimin önümüzdeki hafta başında yeniden başlayacağını açıkladı. Sözcü ayrıca durdurmanın parça eksikliğiyle doğrudan ilgili olmadığını vurguladı.
Buna karşın, sektörden gelen bilgilere göre sorun, çip üreticisi Nexperia çevresinde yaşanan uluslararası ticaret geriliminden kaynaklanıyor.
Hollanda hükümeti, Eylül ayı sonunda Çinli Wingtech Technology’ye ait Nexperia’nın kontrolünü ele geçirerek
şirketin faaliyetlerine kısıtlama getirdi. Lahey yönetimi, bu adımı ‘ulusal ve Avrupa çıkarları’
gerekçesiyle, Soğuk Savaş döneminden kalma bir yasayı ilk kez uygulayarak attı.
Bunun üzerine Çin hükümeti, Ekim ayı başında bazı Nexperia ürünlerinin ihracatını yasakladı. Bu durum, şirketin üretiminde aksamalara yol açtı.
Zincir durduğunda, tüm sistem aksıyor
Nexperia, otomobillerdeki elektronik kontrol sistemlerinde yer alan ‘güç iletkenleri’ üreten dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri.
Bu parçalar doğrudan otomobil üreticilerine değil, onların modül sağlayıcılarına gönderiliyor. Bu zincir durduğunda, tüm tedarik sistemi aksıyor.