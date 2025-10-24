https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ulusal-muhafizlar-gecerken-darth-vader-marsi-caldi-gozaltina-alindi-1100451569.html

Ulusal Muhafızlar geçerken Darth Vader marşı çaldı, gözaltına alındı

Ulusal Muhafızlar geçerken Darth Vader marşı çaldı, gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ulusal Muhafız askerlerine protesto amacıyla Star Wars filmindeki Darth Vader’ın (The Imperial March) parçasını çaldığı için gözaltına alındı. Detaylar haberde...

2025-10-24T13:42+0300

2025-10-24T13:42+0300

2025-10-24T13:42+0300

yaşam

abd

ulusal muhafız

darth vader

amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu)

abd

axios

ohio

haberler

başkan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100451415_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b782673148bec69afd0597eed6b0771.jpg

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Sam O’Hara adına Washington Metropolitan Polis Teşkilatı’na (MPD) bağlı dört polis memuru ve Ohio Ulusal Muhafızları’ndan bir asker hakkında dava açtı.Dava dilekçesinde, O’Hara’nın 'Birinci ve Dördüncü Anayasa Değişiklikleri’ kapsamındaki haklarının ihlal edildiği, ayrıca ‘haksız tutuklama/gözaltı’ ve ‘fiziksel saldırı’ suçlarının işlendiği öne sürülüyor.Olay nasıl gelişti?Trump’ın, ülke genelindeki eyaletlerden Ulusal Muhafız birliklerini D.C.’ye göndererek başlattığı 'suçla mücadele operasyonunun' ardından O’Hara, bu uygulamayı protesto etmek amacıyla Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesinin ‘İmparator Geri Dönüyor’ filminden ‘İmparatorluk marşı’ (The Imperial March) parçasını çalarak Ulusal Muhafız askerlerini sokakta filme almaya başladı.Dava dilekçesine göre, çoğu asker O’Hara’yı ‘görmezden geldi’ ve hatta ‘bazıları gülüp’ eğlendi. O’Hara, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve paylaştığı videolar ‘milyonlarca kez’ izlendi.Ohio Ulusal Muhafızları’ndan bir asker bundan hoşlanmadı ve ‘protestocunun bunu yapmaya devam ederse D.C. polisini çağıracağını’ söyleyerek tehditte bulundu.Dilekçeye göre, polis olay yerine geldiğinde O’Hara’yı ‘sıkıca kelepçeleyip’ 15-20 dakika boyunca gözaltında tuttu.Virginia merkezli ABD kulis haberleri sitesi Axios’a konuşan yetkililer, olayla ilgili tutanakta Ulusal Muhafız askerinin polisleri ‘durumu bildirmek için’ çağırdığını ve O’Hara’nın ‘herhangi başka bir olay yaşanmadan serbest bırakıldığını’ belirtti.‘Uzun zaman önce çok uzak bir galakside’ACLU avukatları, dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/abdli-hakimden-trump-karari-ulusal-muhafizlari-kullanmasi-yasa-disi--1099033524.html

abd

ohio

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, star wars, gözaltı, darth vader, ulusal muhafızlar, national guards, the imperial march, imperor strikes back