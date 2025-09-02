https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/abdli-hakimden-trump-karari-ulusal-muhafizlari-kullanmasi-yasa-disi--1099033524.html
ABD'li hakimden Trump kararı: Ulusal muhafızları kullanması yasa dışı
Washington'da bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın Los Angeles'taki göçmenlik protestolarında Ulusal Muhafızları kullanmasının yasa dışı olduğuna karar verdi.
Yargıç Charles Breyer, Trump yönetiminin, göçmenlik baskınlarında federal ajanlara eşlik etmek üzere ulusal muhafızları göndermesinin federal yasayı ihlal ettiğine hükmetti. Ancak Washington'daki hakim, kalan askerlerin geri çekilmesini zorunlu kılmadı. Bu karar, California eyaletinin açtığı davanın ardından geldi. Eyalet, yaz boyunca Los Angeles'a gönderilen askerlerin, ordunun iç hukuk uygulamasını yasaklayan bir yasayı ihlal ettiğini savunmuştu. Cumhuriyetçi yönetimin avukatları ise, ABD ordusunun iç güvenlikte kullanılmasını sınırlayan yasanın bu durumda geçerli olmadığını öne sürdü. Washington D.C.'de doğrudan yetkisi var Avukatlara göre "askerler, yasaları uygulamak için değil, federal görevlileri korumak için oradaydı." Ayrıca askerlerin, başkana onları görevlendirme yetkisi veren bir düzenlemeye dayanılarak seferber edildiği savunuldu. Karar, Trump’ın Chicago, Baltimore ve New York gibi Demokratların yönettiği şehirlerde de Ulusal Muhafız görevlendirmelerini gündeme aldığı bir dönemde geldi. Trump, başkentin üzerinde doğrudan yasal yetkisi bulunduğu için Washington D.C.'de, daha önce örneği görülmemiş bir şekilde Ulusal Muhafızları "güvenlik kontrolünün parçası olarak" konuşlandırmış durumda.
