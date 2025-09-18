https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/nesrin-bas-dunya-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1099484275.html

Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş, kadınlar 72 kilo finalinde Alla Belinska'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Nesrin Baş, rakibi Alla Belinska’ya yenilerek ikinci oldu.23 yaşındaki milli güreşçi, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazanırken, Türkiye Güreş Federasyonu onu 'kadınlarda en genç dünya ikincisi ve en genç finale çıkan sporcu' olarak tarihe geçirdiğini açıkladı.Finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li’yi mağlup eden Nesrin, geçen yıl Bükreş’teki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Ayrıca sporcunun 23 yaş altı kategorilerinde iki dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

