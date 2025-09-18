https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/nesrin-bas-dunya-sampiyonasinda-gumus-madalya-kazandi-1099484275.html
Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Nesrin Baş, rakibi Alla Belinska’ya yenilerek ikinci oldu.23 yaşındaki milli güreşçi, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazanırken, Türkiye Güreş Federasyonu onu 'kadınlarda en genç dünya ikincisi ve en genç finale çıkan sporcu' olarak tarihe geçirdiğini açıkladı.Finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li’yi mağlup eden Nesrin, geçen yıl Bükreş’teki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Ayrıca sporcunun 23 yaş altı kategorilerinde iki dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
SON HABERLER
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Nesrin Baş, rakibi Alla Belinska’ya yenilerek ikinci oldu.
23 yaşındaki milli güreşçi, büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazanırken, Türkiye Güreş Federasyonu onu 'kadınlarda en genç dünya ikincisi ve en genç finale çıkan sporcu' olarak tarihe geçirdiğini açıkladı.
Finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li’yi mağlup eden Nesrin, geçen yıl Bükreş’teki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Ayrıca sporcunun 23 yaş altı kategorilerinde iki dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.