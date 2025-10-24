Tusk: AB, Rusya varlıklarının el konulmasının sonuçlarından korkuyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tusk-ab-rusya-varliklarinin-el-konulmasinin-sonuclarindan-korkuyor-1100436766.html
Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB ülkelerinin Rus varlıklarına el koyması halinde olacaklardan endişe duyduğunu söyledi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya varlıklarının el konulmasının olası sonuçlarından endişe duyduğunu söyledi.Tusk, “Bunlar Belçika’nın parası değil, söz konusu olan dondurulmuş Rus varlıkları, özellikle Rusya Merkez Bankası’na ait varlıklar. Tartışmalar hala devam ediyor çünkü bunun sonuçları olabilir. Bugüne kadar dünya genelinde böyle bir karar alınmadı” dedi.Donald Tusk, AB ülkelerinin Belçika’yı, sorumluluğu paylaşmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek, “Belçika, tüm sorumluluğun kendisine düşmesinden korkuyor. Biz de Belçikalı ortaklarımızı, Avrupa çapında ortak bir sorumluluk mekanizması kurmaya hazır olduğumuzu ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.Polonya başbakanı ayrıca, Macaristan’ın Başbakan Viktor Orban aracılığıyla Rus varlıklarına müdahaleye geleneksel olarak karşı çıktığını ekledi.Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Eylül ayında Ukrayna’ya yeni bir kredi sağlanmasının dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden yapılmasını önermişti. Bu konu, Brüksel’deki Avrupa Konseyi zirvesinde tartışmanın merkezindeydi.
