Türk takımları Avrupa’da coştu: UEFA ülke puanı güncellendi
Sputnik Türkiye
Avrupa kupalarında bu hafta Türk takımları sahadan zaferle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un aldığı galibiyetler, UEFA ülke puanında da önemli... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T00:56+0300
spor
uefa
ülke
yabancı ülke
puan
puan sistemi
baraj puanı
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
UEFA Avrupa kupalarında Türk takımları haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Stuttgart karşısında 1-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Haftayı tamamlayan Samsunspor ise Dinamo Kiev’i 3-0 yenmeyi başardı.Bu galibiyetlerle ülke sıralamasında Türkiye, 46 bin puana yükseldi. Zirvede İngiltere 98 bin 895 puanla liderliği sürdürürken, İtalya ve İspanya ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Almanya ve Fransa da üst sıralarda konumlarını korudu.
uefa, ülke, yabancı ülke, puan, puan sistemi, baraj puanı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası
Türk takımları Avrupa’da coştu: UEFA ülke puanı güncellendi
Avrupa kupalarında bu hafta Türk takımları sahadan zaferle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un aldığı galibiyetler, UEFA ülke puanında da önemli değişikliklere yol açtı.
UEFA Avrupa kupalarında Türk takımları haftayı galibiyetle kapattı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Stuttgart karşısında 1-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Haftayı tamamlayan Samsunspor ise Dinamo Kiev’i 3-0 yenmeyi başardı.
Bu galibiyetlerle ülke sıralamasında Türkiye, 46 bin puana yükseldi. Zirvede İngiltere 98 bin 895 puanla liderliği sürdürürken, İtalya ve İspanya ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Almanya ve Fransa da üst sıralarda konumlarını korudu.