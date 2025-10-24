https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/turk-takimlari-avrupada-costu-uefa-ulke-puani-guncellendi-1100434355.html

Türk takımları Avrupa’da coştu: UEFA ülke puanı güncellendi

Sputnik Türkiye

Avrupa kupalarında bu hafta Türk takımları sahadan zaferle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un aldığı galibiyetler, UEFA ülke puanında da önemli... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa kupalarında Türk takımları haftayı galibiyetle kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Stuttgart karşısında 1-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Haftayı tamamlayan Samsunspor ise Dinamo Kiev’i 3-0 yenmeyi başardı.Bu galibiyetlerle ülke sıralamasında Türkiye, 46 bin puana yükseldi. Zirvede İngiltere 98 bin 895 puanla liderliği sürdürürken, İtalya ve İspanya ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Almanya ve Fransa da üst sıralarda konumlarını korudu.

2025

