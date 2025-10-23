https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/fenerbahce-stuttgarti-1-0-yendi-1100432332.html

Fenerbahçe, Stuttgart’ı 1-0 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu... 23.10.2025

Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Alman ekip Stuttgart'la karşılaştı.Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, karşılaşmaya etkili başladı. İlk dakikalarda Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'yla gol arayan sarı-lacivertliler, 31. dakikada ceza sahasında Milan Skriniar’a yapılan faul sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarıda Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona eren maçta Stuttgart, ikinci yarıda penaltı kazansa da hakem VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti.Maçın son bölümünde Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski’nin oyuna dahil olmasıyla tempoyu korudu. Karşılaşmanın sonuna 7 dakika eklendi, ancak başka gol sesi çıkmadı.

